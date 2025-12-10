На этой неделе в украинский прокат выходит новый фильм с известным американским комиком.

11 декабря 2025 года в кинотеатрах Украины стартует новый фильм ужасов "Обитель" (The Home) от режиссера успешной хоррор-франшизы "Судная ночь" Джеймса Демонако, главную роль в котором исполнил шоумен, музыкант и актер Пит Дэвидсон.

Хотя фильмография этого деятеля уже перевалила за пятьдесят фильмов и различных проектов, далеко не всем известно, как он стал настолько популярным. Поэтому УНИАН вместе с кинокомпанией Kinomania Film Distribution решили исправить эту ситуацию.

Трагическая история, превращенная в юмор

Пит Дэвидсон – как оливка: все, кто его знают, делятся на два лагеря – либо ненавидят его, либо обожают. Нейтрального мнения об этом комике почти не существует. И все же его история начинается с трагедии. Когда Питу было 7 лет, его отец погиб во время того, что в США называют самой большой трагедией государства. Скотт Дэвидсон был пожарным, участвовал в ликвидации последствий атаки 9/11 на Нью-Йорк и был посмертно награжден званием героя. Потеря отца стала настоящей трагедией для Пита, и он не стесняется об этом говорить. И даже шутить.

Видео дня

Смерть отца долгое время была в центре его юмористической программы. Как можно догадаться, черного юмора он не чурался. И все же за несколько лет в стендапе Пит достиг большего, чем то, о чем сотни комиков могли мечтать всю жизнь. Впоследствии он попал в SNL – самое популярное юмористическое скетч-шоу на телевидении США, а затем начал появляться в небольших фильмах и сериалах.

Путь в Голливуд

Первым был "Бруклин 9-9" – шоу, получившее две премии "Эмми" и за которым стояли настоящие титаны юмористического жанра: автор сериала "Парки и зоны отдыха" Дэн Гур, шоу Конана О'Брайена и SNL, а также Майкл Щур (не путать с украинским комиком) – один из продюсеров американской версии сериала "Офис". И хотя сам Дэвидсон появился только в одном эпизоде "Бруклин 9-9", это стало еще одним трамплином на самую верхушку Голливуда.

А запрыгнуть Питу удалось в самые известные блокбастеры. И хотя Дэвидсон в таких проектах исполнял второстепенные роли, его можно увидеть в таких блокбастерах, как "Отряд самоубийц 2: Миссия навылет" и "Форсаж 10", а также услышать в "Трансформеры: Время Звероботов" и Angry Birds. Со временем Пит дорос и до главных ролей, хотя стендап до сих пор остается его основной профессией.

Фильм "Король Стейтен-Айленда", как говорится, поставил его на карту. Эта картина, которую он спродюсировал и написал сценарий, по сути, пересказывает его собственную жизнь – это история парня, который потерял отца и пытается казаться непробиваемым, хотя на самом деле является очень отзывчивым. И хотя кино не имело коммерческого успеха, на популярность актера оно повлияло. Ну, а дальше появилась Ариана Гранде.

Голливудский ловелас

Парадокс, но миллионы людей, которые знают Пита Дэвидсона, понятия не имеют, что он актер и не смотрели никаких его стендап-выступлений. Тогда откуда этим людям вообще о нем известно? Дело в том, что Пит успел побывать в романтических отношениях едва ли не с самыми известными женщинами в мире. Да, парень считается настоящим ловеласом Голливуда!

Подалуй, самый громкий его роман был с певицей Арианой Гранде, армии фанатов которой может позавидовать даже Тейлор Свифт. Познакомились они во время съемок шоу SNL и уже после полугода отношений заявили о помолвке. Ариана даже написала и выпустила песню о нем. Так интерес публики к Дэвидсону в один момент вырос на несколько десятков миллионов человек.

И все же, молодоженами они не стали, а разрыв их отношений довольно долго был самой обсуждаемой темой. Сказать, что они остались друзьями, довольно трудно, ведь Ариана в своих многочисленных интервью рассказывала довольно сомнительные вещи о Пите, после чего и он не чурался вспоминать о "странностях" певицы в своих стендапах.

Долго грустить с разбитым сердцем парню не пришлось: он начал отношения с Ким Кардашьян. Ким – это настоящий феномен инстаграма: она невероятно популярна, хотя изначально не является ни актрисой, ни певицей. По большому счету, из ее достижений можно назвать разве то, что ее отец был успешным адвокатом, который защищал в суде актера и футболиста О. Джей Симпсона. И хотя его имя уже никто не вспомнит, о Ким Кардашьян не слышали разве что люди, живущие в пещерах. Также среди женщин Пита – Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд), топ-модель Эмили Ратаковски, актриса Кейт Бекинсейл, а также Кейси Дэвид, дочь американского шоумена, продюсера и автора сериала "Сайнфелд".

И хотя жизнь Пита Дэвидсона была полна боли и скандалов, особенно связанных с Канье Уэстом, бывшим мужем Ким Кардашьян, сейчас Дэвидсон ведет более незаметную, тихую жизнь. Конечно, только по его собственным меркам. После прохождения лечения от зависимости он удалил свой инстаграм и занимается исключительно комедией и кино. К слову, далеко не все его фильмы – комедии. Сейчас он ворвался в жанр хоррора. И сделал это довольно успешно – от "Тело Тело Тело" до "Обители".

"Обитель" – новый фильм с Питом Дэвидсоном

Новая лента "Обитель" – это хоррор, который по настроению можно сравнить с фильмом "Прочь" Джордана Пила, получившим "Оскар" в 2017 году.

По сюжету, персонаж Дэвидсона по имени Макс – обычный парень, ищущий легкого заработка. Он устраивается смотрителем в дом престарелых и казалось бы, что может быть страшнее? А что, если в этом учреждении все значительно мрачнее, чем кажется на первый взгляд?

Фильм однозначно заслуживает внимания поклонников необычных и оригинальных хорроров. К тому же, что о Пите не говори, проекты он выбирает довольно скептически и участвует только в тех, которые нравятся ему самому.

Вас также могут заинтересовать новости: