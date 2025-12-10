Ожидается, что цены на медь сохранят свою силу до 2026 года.

Цены на медь снова пошли в рост. Трейдеры ожидают третьего подряд снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Издание Bloomberg пишет, что металл подорожал на 0,8% до 11 582 долларов за тонну, восстановив большую часть потерь предыдущей сессии. Таким образом, 1 килограмм меди стоит 11,58 доллара.

Инвесторы ожидают, что центральный банк США понизит ставку на четверть процентного пункта, а также будут искать подсказки относительно денежно-кредитной политики крупнейшей экономики мира в следующем году. На 2026 год денежные рынки ожидают еще два понижения.

По данным BloombergNEF, цены на медь сохранят свою силу до 2026 года благодаря сочетанию мягкой глобальной денежно-кредитной политики и появлению факторов, ограничивающих предложение. Эксперты прогнозируют, что дефицит предложения начнет серьезно ощущаться со следующего года.

Цены на медь – последние новости

В 2025 году медь подорожала более чем на 30% на Лондонской бирже металлов. В начале этой недели металл достиг нового исторического максимума, чему способствовали опасения, что ажиотажный спрос на металл в США в преддверии возможных импортных пошлин ускорит глобальный дефицит предложения.

После чего цены на медь пошли вниз и достигли отметки в 11 599,50 доллара за тонну.

