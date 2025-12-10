Полиция Киева расследует обстоятельства гибели сына Леонида Каденюка как умышленное убийство.

В Киеве найден мертвым 41-летний Дмитрий Каденюк - сын первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Тело мужчины сегодня утром обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки. По данным источников "РБК-Украина", погибший лежал возле входной двери.

Как сообщается, на теле Дмитрия зафиксированы многочисленные ранения, а в руке был зажат нож. При этом предсмертной записки в квартире не нашли. Знакомые семьи отмечают, что характер повреждений может свидетельствовать о том, что мужчина сопротивлялся и боролся за жизнь.

Полиция уже начала расследование инцидента. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Обновление. 10:03 По данным источников УНИАН, сейчас на месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Печерском районе столицы.

"Это сообщение мы получили сегодня около 8:00, что обнаружено тело 40-летнего киевлянина с ножевыми ранениями. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, оперативники, судебно-медицинский эксперт и решается вопрос о правовой квалификации события", - отметил собеседник. Источники УНИАН также подтвердили, что речь идет о сыне Каденюка - Дмитрии.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно также погиб декоратор "Шоу Долгоносиков" Вадим Тупчий. Это произошло в результате российского комбинированного обстрела Киева, в его квартиру попал российский дрон-камикадзе типа "Шахед".

