Фитнес-тренер также рассказала, что приносит ей основной заработок сейчас.

Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о своих заработках во время войны. Также звезда проекта "Зважених та щасливих" призналась, сколько денег ей нужно для комфортной жизни.

По словам Марины, больше всего сейчас ей приносит деньги онлайн-программа, которая помогает худеть людям в разных уголках мира.

"У меня есть собственная онлайн-программа, посвященная здоровым привычкам и улучшению самочувствия, которой пользуются люди со всего мира. Они покупают мои программы, потому что откликается то, что я делаю и о чем говорю. Мы работаем со спортом, активностью и общим образом жизни. Также имею клиентов, с которыми работаю индивидуально", - отметила фитнес-тренер в интервью OBOZ.UA.

Боржемская добавила, что сама обеспечивает себя и двоих детей: 16-летнего сына Роберта и 13-летнюю дочь Оливию. Поэтому ориентировочно ей нужно 50-60 тысяч гривен в месяц.

"Например, в Виннице я арендую жилье - плачу 15 тысяч гривен плюс коммунальные. С декабря аренда растет, мне нужно на 5 тысяч больше работать. Есть расходы на школы, на одежду. Если говорить в целом, то в месяц может идти и 50 тысяч гривен, и 60 - все зависит от ситуации. Например, когда приезжаю в Киев, мне также нужно оплачивать жилье, а это дополнительные расходы. Плюс я помогаю родителям - они уже пенсионеры", - отметила Марина.

