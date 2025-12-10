Артист также ответил, почему решил не просить помощи у людей.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя назвал сумму, которую потратил на восстановление квартиры после ракетного обстрела.

Напомним, что 23 июня этого года российская ракета разнесла жилье артиста и его уже экс-супруги Елены. Тогда взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери и окна. Некоторое время звездной семье пришлось жить в другом доме, чтобы сделать ремонт, на который ушло немало средств.

"Ориентировочно, где-то 2 миллиона гривень. Собирать средства относительно того горя, которое у людей, я не смог и в принципе никогда не планировал. Нам друзья помогли, были свои какие-то сбережения, родители и совместно восстановили", - рассказал Тарас в проекте "33 вопроса".

Тополя добавил, что, к счастью, тогда никто не пострадал - и это самое главное.

"Нам повезло. Самое важное - дети живы. К счастью, их не было в тот момент, так сложились обстоятельства. Напротив нашего дома стоит "хрущевка", куда прямо попало. Она примерно в 20 метрах от наших окон. У нас квартира на 5-м этаже, и прямо напротив нашего этажа крыша этой хрущевки. И напротив наших окон снесло весь подъезд. Там погибли люди, пострадало много людей, другие остались вообще без дома", - подчеркнул певец.

