Томас Масси, член Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) от Республиканской партии, представил проект законодательного акта о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом конгрессмен сообщил в сети X.
"НАТО - это пережиток холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства на оборону нашей страны, не социалистических стран", - отметил Масси.
С этой целью конгрессмен предложил рассмотреть его законопроект, чтобы прекратить членство Соединенных Штатов в Альянсе.
В его проекте закона предусматривается денонсация Североатлантического договора (Вашингтонского договора о создании Альянса от 1949 года).
В тексте сказано, что НАТО было призвано уравновешивать политическую и военную мощь СССР в Восточной Европе, но Советский Союз распался в 1991 году.
США и НАТО
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп своей политикой доказывает, что Америка больше не является надежным союзником и гарантом безопасности для европейских стран.
По данным издания Politico, в Европе готовятся к сценарию, при котором 5 статья Вашингтонского договора о НАТО, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения на одного из членов со стороны третьей стороны, не будет работать из-за позиции США. Также в Европе думают о построении собственной защиты на случай полного ухода США от европейских дел.
Президент США Дональд Трамп также недавно заявил, что уже давно было понимание того, что Украина не станет членом Альянса.