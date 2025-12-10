Предлагается денонсировать Вашингтонский договор о создании Альянса от 1949 года.

Томас Масси, член Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) от Республиканской партии, представил проект законодательного акта о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом конгрессмен сообщил в сети X.

"НАТО - это пережиток холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства на оборону нашей страны, не социалистических стран", - отметил Масси.

С этой целью конгрессмен предложил рассмотреть его законопроект, чтобы прекратить членство Соединенных Штатов в Альянсе.

Видео дня

В его проекте закона предусматривается денонсация Североатлантического договора (Вашингтонского договора о создании Альянса от 1949 года).

В тексте сказано, что НАТО было призвано уравновешивать политическую и военную мощь СССР в Восточной Европе, но Советский Союз распался в 1991 году.

США и НАТО

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп своей политикой доказывает, что Америка больше не является надежным союзником и гарантом безопасности для европейских стран.

По данным издания Politico, в Европе готовятся к сценарию, при котором 5 статья Вашингтонского договора о НАТО, которая предусматривает коллективную защиту в случае нападения на одного из членов со стороны третьей стороны, не будет работать из-за позиции США. Также в Европе думают о построении собственной защиты на случай полного ухода США от европейских дел.

Президент США Дональд Трамп также недавно заявил, что уже давно было понимание того, что Украина не станет членом Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: