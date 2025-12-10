Создатели пока держат в тайне сюжет будущего сериала.

Известный французский детективный триллер от Netflix "Люпен" получит продолжение.

Как сообщает издание Variety, четвертый сезон ленты планируется на осень 2026 года. Однако детали сюжета и актерский состав пока держат в тайне. Известно лишь, что будет восемь эпизодов.

К слову, предыдущая, третья часть, вышла в октябре 2023 года.

Что известно о сериале "Люпен"

Премьера ленты была в 2021 году. "Люпен" - сериал, который создан Джорджем Кеем и Франсуа Узаном. В центре сюжета вор по имени Ассан Диоп, который путешествует по Парижу и ищет мести влиятельной преступной семье за смерть своего отца. К слову, этот персонаж вдохновлен вымышленным мастером маскировки Арсеном Люпеном. Главного героя сыграл французский актер и комик Омар Си.

Кстати, "Люпен" стал мировым хитом на Netflix. Первую часть посмотрели примерно 70 миллионов зрителей в течение первых 28 дней после выхода. А еще получил немало престижных наград, в частности, победил на "Critics' Choice Television Awards" в категории "Лучший сериал на иностранном языке", а также был номинирован на "Золотой глобус" как "Лучший драматический телесериал", а Омар Си как "Лучший актер в драматическом телесериале".

