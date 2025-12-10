Совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков РФ и КНР произошло на фоне резкого обострения между Пекином и Токио.

Российские и китайские стратегические бомбардировщики во вторник совершили совместный полет вблизи Японии и Южной Кореи - шаг, который Токио называет демонстрацией силы в разгар самого серьезного дипломатического кризиса с Пекином за последние годы, пишет The Wall Street Journal.

По данным японского Минобороны, два российских Ту-95 пролетели из Японского моря через Цусимский пролив в Восточно-Китайское море, где к ним присоединились два китайских H-6. Рядом также находились восемь китайских истребителей J-16 и российский самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50.

Японские силы самообороны подняли свои истребители, чтобы контролировать маршрут самолетов и удостовериться, что воздушное пространство страны не нарушено. Южная Корея также задействовала свои истребители для наблюдения.

Напряжение между Китаем и Японией растет

Полет состоялся через несколько дней после другого инцидента, когда японские военные заявили, что китайские самолеты навели радар на японские борта возле Окинавы. США раскритиковали действия Китая, назвав их такими, что "не способствуют миру и стабильности".

Кризис между Пекином и Токио обострился после заявлений премьера Японии Санаэ Такаичи, которая в ноябре предположила, что нападение Китая на Тайвань может втянуть Японию в конфликт. Реакция Китая была резкой: от предостережений туристам воздержаться от поездок в Японию - до угроз о запрете импорта морепродуктов.

Москва и Пекин называют полет "рутинным"

Россия и Китай уверяют, что совместный пролет был частью регулярных учений и не нарушал международного права. По заявлению российского Минобороны, операция проводилась в рамках плана военного сотрудничества до 2025 года и "не направлена против третьих стран".

Это уже десятый совместный полет российских и китайских бомбардировщиков в регионе с 2019 года, что, по словам японских чиновников, свидетельствует об усилении военного партнерства между Москвой и Пекином - и о росте давления на Японию.

Россия и Китай - совместные маневры

Как сообщал УНИАН, российская угроза в космосе нарастает. Москва и Пекин совершают гораздо больше актов военного глушения в космосе, чем считалось ранее.

Журналистское расследование показало, что за последние месяцы в космосе произошло множество других инцидентов военного характера. С апреля 2023 года неоднократно наблюдались заметные сближения российских спутников со спутниками Бундесвера на расстояние, достаточное для перехвата сигналов.

Китай также следит за немецкими спутниками. Например, в конце июля китайский спутник приблизился к спутнику Вооруженных сил Германии на расстояние 120 километров - достаточно, чтобы перехватывать сигналы.

