Новое доказательство агрессии ВС РФ: оккупанты выпустили по мирным жителям Павлополя неуправляемую авиаракету (фото)

Очередной факт вооруженной агрессии РФ задокументирован, в дальнейшем собранные доказательства через Офис генерального прокурора будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации осуществили ракетный обстрел населенного пункта Павлополь в Донецкой области.

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Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, на месте происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета, которая находится на вооружении российской армии.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 3 мая 2020 года представителями террористической организации "ДНР", которые действуют под контролем Российской Федерации, осуществлен ракетный обстрел с. Павлополь Волновахского района Донецкой области, где проживает мирное население, из запрещенного оружия. Во время осмотра места происшествия обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, что находится на вооружении РФ", - сообщили в прокуратуре.

Найденное вещественное доказательство приобщено к материалам уголовного производства, которое открыто по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Очередной факт вооруженной агрессии РФ задокументирован, в дальнейшем собранные доказательства через Офис генерального прокурора будут переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Досудебное расследование продолжается.