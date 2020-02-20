На Донбассе обнаружили боеприпас, находящийся на вооружении исключительно армии РФ (фото)

Боеприпас как вещественное доказательство будет передан в Офис прокурора Международного уголовного суда.

В районе проведения операции Объединенных сил во время разминирования обнаружено военное средство поражения российского производства, которое находится исключительно на вооружении армии РФ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«В районе проведения операции Объединенных сил продолжается работа по документированию очередных фактов поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей», - говорится в сообщении.

Во время разминирования вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской обнаружено военное средство поражения производства РФ 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В.

«Указанный боеприпас не изготавливается в Украине, не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ», - подчеркивают в штабе.

Прокуратура Луганской области совместно с работниками Военной контрразведки СБУ и оперативно-тактической группировки «Север», которые входят в состав Объединенных сил, задокументировали этот факт. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, средства поражения такого типа применяются представителями вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ в Луганской области для осуществления военной агрессии против Вооруженных сил Украины.

В дальнейшем вещественные доказательства передаются в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доказательства причастности России к вооруженному конфликту на территории Украины.