По мнению эксперта, зимой украинская энергетика будет страдать, Россия делает огромную ставку именно на это.

Украину ждет тяжелая зима, ведь Россия стремится заставить украинцев требовать от власти капитуляции на любых условиях.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Нас ждет тяжелая зима, достаточно темная и холодная. Россия на это направляет настолько большие ресурсы, что сколько бы нам не дали Patriot, сколько бы еще не довезли ПВО, полностью от этого защититься шанса никакого нет", - сказал он.

По словам Дикого, этой зимой украинская энергетика будет очень страдать, и РФ делает огромную ставку именно на это.

Эксперт подчеркнул, что Москва рассчитывает, что именно этого украинцы уже не выдержат и наконец запросят капитуляции.

"Причем именно в тылу, гражданские украинцы начнут требовать от власти, чтобы она на любых условиях договаривалась с Россией, потому что нам темно и холодно. Этот расчет немножко наивный. Неприятно возвращаться в зиму 22-23 годов. Но мы уже привыкли и знаем, как выживать, как выкручиваться в этой ситуации. Но главное - мы знаем ради чего это все", - отметил Дикий.

В то же время, он отметил, что другая ситуация в России, ведь у них ничего подобного пока не было.

"У них это будет первая холодная и темная зима, если мы сейчас этим займемся. А судя по всему, у нас нет выхода, нам придется поставить именно дополнительную задачу, которую мы раньше не ставили как цивилизованная страна, чтобы российское население наконец почувствовало, что это действительно их война и она их касается. Вот для них это будет абсолютно новое. Они к этому не подготовлены", - пояснил эксперт.

Удары по Украине

Как сообщал УНИАН, Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блэкаут.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что Силы беспилотных систем не будут информировать о каждой выбитой подстанции. Вместо этого он предложил россиянам ориентируйтесь по принципу "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/зима".

Также он отметил, что российские граждане прекрасно помогают украинским дронарям, выкладывая в соцсетях последствия попаданий.

