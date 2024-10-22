Захватчики накапливают ракеты, чтобы нанести максимальный ущерб нашей энергетике.

Российские оккупационные войска ждут определенных температурных изменений, когда ракетный удар будет наиболее чувствительным для украинской энергетики.

"Некоторое время не было пусков Х-101. Можно предположить, что накапливаются ракеты для вероятных ударов по нашей энергетике. Наверное, враг выжидает определенные температурные изменения, когда этот удар будет наиболее чувствительным. С другой стороны, к этому готовится наша ПВО, осознавая эти риски и подходы россиян, которые имеют целью нанести максимальный ущерб нашей энергетике", - заявил в эфире телеканала "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, запасы самолетов у страны-агрессора еще сохраняются, но Ту-95МС действительно изнашиваются.

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"Есть проблемы с двигателями, и это составляет серьезную проблему для РФ. Они пытаются экономить летное время. Однако боевые задачи пытаются выполнять для пусков крылатых ракет Х-101. Происходят подъемы бомбардировщиков РФ для проведения условно учебных миссий. Но понятно, что учебная миссия на определенном этапе может перейти в боевую", - подытожил Згурец.

Обстрелы украинской энергетики

Как пишет Politico, если западные союзники, в частности, США и Британия, не пересмотрят свою позицию относительно ударов дальнобойным оружием, то Украина может проиграть энергетическую войну с Россией уже этой зимой.

Российские оккупанты продолжают целенаправленно наносить удары по объектам украинской энергосистемы. Энергетики пытаются быстро решать эти проблемы, но на это понадобятся годы, заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

Президент Владимир Владимир Зеленский предупредил, что россияне хотят атаковать три украинские АЭС. По его словам, Украина уже получила доказательства относительно планирования таких ударов.

Соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная добавила, что инфраструктура украинских атомных электростанций очень плохо защищена от возможных атак со стороны россиян.

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