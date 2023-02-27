Российские оккупанты вывезли из стран, по разным оценкам, от 6 до 14 тысяч украинских детей.

Польша и Европейская комиссия запускают совместную инициативу по розыску украинских детей, которые были похищены и вывезены в Россию во время полномасштабной войны в Украине.

"Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску детей, незаконно похищенных в Украине Россией. Мы благодарны Урсуле фон дер Ляйен и Матеушу Моравецкому. Надо вернуть в Украину похищенных детей и наказать Россию за преступления", – сообщил в Twitter премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На минувших выходных польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк объявил об этой инициативе и сообщил, что ее представят на текущей неделе. Он назвал депортацию детей российскими оккупантами "большой социальной проблемой, трагедией и российским преступлением".

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Похищение детей в Украине - что известно о преступлении России

С начала полномасштабной войны страна-террорист вывозит детей из Украины, чтобы впоследствии отдать на усыновление в российские семьи. В ноябре российские власти начали открыто рекламировать принудительное усыновление украинских детей, утверждая, что только с Донбасса вывезли более 150 тысяч малышей.

Пропагандой усыновления похищенных детей занималась детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, которая усыновила мальчика из Мариуполя, и российский диктатор Владимир Путин, который публично расхваливал эту практику.

По информации уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, Украине известно о похищении почти 14 тысяч детей. В накануне опубликованном при поддержке США отчете о депортации и политическом перевоспитании украинских детей идет речь о не менее чем 6 тысячах похищенных малышей.

Украина работает над возвращением детей, которых незаконно вывезли из страны. К примеру, в январе в Украину удалось вернуть 125 таких детей.

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