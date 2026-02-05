Прощай, бежевый тренч: весенние коллекции покоряет трендовая куртка из прошлого (фото)

Продуманная силуэтная линия делает модель "Наполеон" практически универсальной.

Этой весной на улицах можно будет увидеть не только бежевые тренчи - главным трендом сезона могут стать куртки в стиле "Наполеон".

Как пишет City Magazine, эта модель уже появляется в коллекциях многочисленных дизайнеров. Модницам предлагают как авангардные модели, так и городские интерпретации, которые органично вписываются в современный стритстайл. Особенностью куртки "Наполеон" является игра на контрасте. В отличие от мягких и текучих силуэтов, характерных для весны, "Наполеон" придает образу структуру и четкость.

Название куртки происходит от имени французского императора Наполеона Бонапарта, хотя ее образ формировался под влиянием военной моды XVIII-XIX веков. Акцентированные плечи, двойная застежка и стоячий воротник сначала имели практическое значение, но впоследствии стали чисто символическими.

Современную куртку легко сочетать как с элегантными платьями, так и с легкими блузками или грубыми джинсами. Для утреннего похода в кафе ее можно сочетать с легкими брюками и футболкой, во время прогулки по городу надеть поверх легкого платья, а на ужин или встречу - с атласными или узкими брюками.

Традиционно "Наполеон" шьют из шерсти или твидовой ткани, но в этом сезоне дизайнеры выбрали легкие и дышащие материалы. Некоторые модели сочетают шелк, тонкое трикотажное плетение или комбинированные текстуры. Классические варианты остаются темными - черный, темно-синий, серый, но в этом сезоне дизайнеры экспериментируют с пастельными и даже яркими оттенками.

