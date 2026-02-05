Джастину Тимберлейку - 45: топ-6 самых ярких ролей звездного певца

Исполнитель добился успеха и в кино.

На днях американскому певцу Джастину Тимберлейку исполнилось 45 лет. Для широкой аудитории он прежде всего остается поп-иконой с миллионными хитами, который определял звучание целой эпохи, однако параллельно с музыкальной карьерой Тимберлейк последовательно строил и актерскую.

За годы в кино он успел сыграть харизматичных антагонистов, романтических героев, уставших аутсайдеров и даже персонажей мрачных криминальных драм. УНИАН расскажет вам о фильмах с Джастином Тимберлейком, которые стоит посмотреть, чтобы раскрыть его актерскую сторону:

Социальная сеть

Биографическая драма Дэвида Финчера о создании Facebook и внутренних конфликтах его основателей. Тимберлейк сыграл Шона Паркера - соучредителя Napster и одного из самых противоречивых персонажей этой истории.

Видео дня

Время

Фантастический триллер о будущем, где люди перестают стареть после 25 лет, а вместо денег расплачиваются временем собственной жизни. Простой рабочий Уилл Саллас случайно получает огромный запас времени и становится врагом системы, которая позволяет богатым жить вечно, а бедным - умирать каждый день.

Друзья с привилегиями

Романтическая комедия о двух успешных молодых людях, которые решают встречаться без каких-либо обязательств. Однако договоренность быстро дает трещину, когда появляются настоящие чувства.

Слепая удача

Криминальный триллер о мире нелегального онлайн-покера. Талантливый студент с финансовыми проблемами отправляется в Коста-Рику, чтобы выяснить правду о мошенничестве, и попадает под влияние харизматичного игорного магната.

Палмер

Драматическая история бывшей звезды школьного футбола, который после тюремного заключения возвращается в родной город и пытается начать новую жизнь. Неожиданно он становится опекуном ребенка, которого бросила мать.

Пресмыкающиеся

Мрачный криминальный триллер, в центре которого - жестокое убийство агента по недвижимости. Тимберлейк играет ее возлюбленного, который оказывается в эпицентре расследования. Чем дальше продвигается дело, тем больше тайн и лжи всплывает на поверхность.

