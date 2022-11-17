В рекламных роликах утверждается, что российские марионеточные чиновники вывезли более 150 тыс. детей из Донбасса только в этом году.

Власти России начали нескрываемо рекламировать в СМИ принудительное усыновление украинских детей.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что в стране массово распространяется так называемый документальный фильм о вывозе и принудительном усыновлении украинских детей в российские семьи.

По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей с Донбасса, которые были усыновлены в российские семьи. В роликах также утверждается, что российские марионеточные чиновники вывезли более 150 тыс. детей из Донбасса только в 2022 году.

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Аналитики ISW напомнили, что "программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, которая может нарушать Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и является более широким усилием по этнической чистке".

Также аналитики указали на тот факт, что российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова всячески поддерживает принудительный вывоз украинских детей и усыновление их в РФ. Она даже сама усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя.

При этом эксперты отметили, что российские должностные лица продолжают прилагать усилия на оккупированных территориях для замены коллаборантов на российских чиновников, принудительно переселяют жителей и продолжают попытки интегрировать с РФ окупированные территории.

Кроме этого аналитики Института отметили, что финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе РФ, вероятно, преследуя амбициозные политические цели.

Также в ISW сообщил, что войска РФ продолжали наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области. А украинские войска продолжали наносить удары по живой силе и логистическим узлам оккупантов на юге Украины.

Многочисленные сообщения указывают на то, что морально-психологическое состояние российских войск в Луганской и Донецкой областях является чрезвычайно низким.

Россия похищает украинских детей

Оккупанты под предлогом эвакуации и якобы на отдых вывозят украинских детей в РФ.

17 октября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что похищение российскими военными украинских детей является военным преступлением.

14 ноября пресс-служба Офиса президента сообщила, что с начала полномасштабной войны россияне депортировали из Украины более 10,7 тыс. детей. Международное гуманитарное право классифицирует такие действия агрессора как военное преступление.

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