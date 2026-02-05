'Спасибо, что стали светом': сеть покоряет видео со спектакля грузинского режиссера в Киеве

Актерам пришлось играть без света.

В Театре драмы и комедии на Левом берегу работникам пришлось подсвечивать сцену, чтобы спектакль продолжался даже во время отключения света.

Журналистка Виктория Курочка опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео из спектакля "Кавказский меловой круг", который поставил известный грузинский театральный режиссер, драматург и продюсер Дата Тавадзе:

"Киев. Зима 2026 года. Не знаю, работают ли где-нибудь в мире театры так".

Работники подсвечивали сцену фонариками на мобильных телефонах в ожидании, что заработает резервное питание. Тем временем актеры Артур Логай и Анастасия Глущак продолжали играть. В комментариях к видео режиссер Дата Тавадзе оставил трогательный комментарий со словами благодарности. "Спасибо, что дарите нам свет", - написал он.

Согласно информации на сайте театра, спектакль "Кавказский меловой круг" создан в сотрудничестве творческих команд из Украины и Сакартвело при поддержке латвийского Театра Дайлес.

"Это смелое, современное прочтение брехтовской притчи о женщине, которая не боится сделать шаг навстречу судьбе. На сцене, наполненной живой музыкой, песнями и мощной актерской энергией, сталкиваются два мира: страстное стремление к жизни и тишина внутреннего опустошения. Что победит?" - говорится в описании.

Напомним, на днях стало известно, что украинская киноакадемия изменила регламент премии "Золота Дзига" из-за скандала с актером Константином Темляком.

Вас также могут заинтересовать новости: