Jerry Heil ответила, честно ли ей соревноваться за 'Евровидение' с менее известными артистами

Артистка уверяет, что это не конкурс молодых артистов.

Украинская певица и автор песен Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, объяснила свое участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026".

Во время интервью блогерша Рамина напомнила артистке о заявлении продюсера Михаила Ясинского, который призвал не проводить в этом году Нацотбор и сразу отправлять на конкурс Яну, ведь "конкурировать с этой машиной молодым талантам просто невозможно".

Jerry Heil, которая вместе с Аленой Аленой заняла третье место на "Евровидении-2024", заявила, что только в Украине этот конкурс считается шансом для молодых артистов:

"В других странах таких нарративов не существует. Этот нарратив сложился в пределах Украины из-за определенных условий. В том же году от Польши участвовала Юстина... В прошлом году от Сан-Марино участвовал Габри Понте, который выпускал в свое время песню "Blue". И он приехал с песней "Tutta l'Italia". Он прилетел туда на своем чартере, например. То есть это довольно крупный артист в Италии".

По словам Яны, популярность "не свалилась" на нее, а после конкурса они с командой много работали над тем, чтобы привлечь и удержать европейскую аудиторию.

"Постоянно ездили по этим евровечеринкам, постоянно инвестировали сюда все свои средства. Все, что у нас было, мы переинвестировали в то, чтобы привлечь эту аудиторию. Теперь она, конечно, приезжает даже к нам на концерты в Украину. И это следствие, то есть это не было так, что мы выступили на "Евровидении" и теперь у нас есть вся эта аудитория. Это так не работает за один раз", - говорит певица.

Артистка уверена, что для молодого артиста победа в конкурсе станет "большим шоком", ведь участие в шоу требует больших инвестиций и работы сильной команды.

"Кроме того, на тебе лежит большая социальная ответственность. Ты должен на всех этих интервью, где они избегают этой политики, говорить о том, что волнует тебя, как гражданку государства, на которое напали. И ты постоянно должен это транслировать", - добавила Яна.

Напомним, финал Национального отбора на "Евровидение-2026" состоится уже в эту субботу. Выбирать будут между 10 участниками, среди которых двое уже выступали на этом песенном конкурсе - Jerry Heil и Monokate, которая в составе группы "Go_A" заняла пятое место в 2021 году.

