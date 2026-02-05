Впереди еще больший самолетопад: в России массово допускают к полетам неисправные авиалайнеры

В 2023-2025 годах в РФ запретили эксплуатацию более 480 воздушных судов до устранения выявленных нарушений.

В России массово допускают к полетам неисправные самолеты. Об этом со ссылкой на главу российского Госавианадзора Владимира Ковальского сообщает The Moscow Times.

По его словам, сегодня фиксируют не единичные случаи, а "тревожную тенденцию".

Речь идет, в частности, о невыполнении требований директив летной годности и допуске к полетам неисправных самолетов с незавершенным техническим обслуживанием и неустраненными дефектами.

Фиксируются нарушения технологии работ, включая игнорирование запретов на перестановку компонентов, несоблюдение условий среды и невыполнение предусмотренных сложных операций.

Россияне говорят об отсутствии процедур контроля при устранении повторяющихся дефектов и несвоевременном проведении структурных ремонтов.

Большую обеспокоенность Госавианадзору вызывает распространенная практика фиктивного выполнения работ. Ковальский сказал:

"Особенно тревожно это выглядит на фоне определенного снижения порога допустимого нарушения".

Он добавил, что за 2023-2025 годы более 480 воздушных судов было запрещено эксплуатировать до устранения выявленных нарушений.

Рост количества авиаинцидентов, который в прошлом году достиг максимума за шесть лет, заставил российские власти искать экстренные решения. Россия уже обращалась к ряду стран с просьбой предоставить самолеты в аренду для внутренних перевозок.

Известно, что в 2025 году соответствующий запрос был направлен в адрес эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines. Впрочем, африканцы отказались, сославшись на риски нарушения законодательства США.

Трудности с безопасностью накладываются на стремительное сокращение авиапарка из-за санкций. Осенью прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что по пессимистическому прогнозу к 2030 году из эксплуатации могут быть выведены 109 самолетов производства других стран.

В целом, по его оценке, гражданская авиация РФ в ближайшие шесть лет рискует потерять до трети флота.

Кроме самолетов Boeing и Airbus, которые постепенно выходят из строя и разбираются на запчасти, под списание подпадают около 230 местных воздушных судов возрастом 40-60 лет. Также планируется выбытие около 200 вертолетов.

Российское авиастроение - главное

На фоне санкций и дефицита техники россияне запустили программу ускоренного "возрождения" авиационной промышленности. Впрочем, по данным The Moscow Times, де-факто за 2022-2025 годы российский авиапарк пополнили только 13 новых бортов: 12 самолетов Superjet и один Ту-214.

Единственным спасением для российского гражданского авиастроения является сотрудничество с другими странами. В этом направлении у россиян есть определенные успехи. Ранее УНИАН сообщил, что Москва активно продвигает совместное производство гражданских самолетов Superjet и Ил-114 вместе с Индией.

Сообщалось также, что российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300. Машины хотят поставлять с 2028 года.

