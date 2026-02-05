Известный мировой бренд одежды запустил онлайн-магазин в Украине: детали

Первый физический магазин H&M в Украине открылся в 2018 году.

Мировой бренд одежды и косметики H&M запустил онлайн-магазин в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информацию H&M Hennes & Mauritz AB, покупатели в Украине могут заказывать онлайн товары из основных коллекций, а также H&M Home (за исключением мебели и ламп), H&M Move и специальные линейки, в частности H&M Studio.

Подписчики H&M Fashion Newsletter первыми получают информацию об эксклюзивных предложениях, актуальных подборках, презентациях новых коллекций и других новостях.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) - это шведский бренд одежды и косметики со штаб-квартирой в Стокгольме. Первый магазин H&M в Украине открылся в 2018 году. И сейчас в Украине открыто девять физических магазинов бренда: семь в Киеве, по одному в Одессе и Львове.

Компания H&M в Украине - что известно

Как писал УНИАН, 24 февраля 2022 года H&M временно закрыла свои магазины в Украине. Компания возобновила свою работу в Украине с ноября 2023 года.

В марте 2022 года H&M остановила свой бизнес в России, а летом решила его продать. В июле того же года стало известно о том, что компания свернет свой бизнес в РФ.

Для H&M Россия была шестым по величине рынком. Компания открывала новые магазины в этой стране, одновременно сокращая количество физических бутиков на многих других рынках.

