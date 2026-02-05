Эксперт объяснил, какие проблемы возникнут у России на фронте из-за блокировки Starlink

Хотя мгновенного обвала фронта и не будет, эта ситуация все равно играет на руку Украине, считает Крамаров.

Перебои в работе системы спутниковой связи Starlink создадут проблемы для российских оккупационных войск. Однако тотального коллапса в управлении вражеской армией ожидать не стоит.

Такое заявление сделал в комментарии УНН военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров. По его словам, еще до систем Starlink российская армия не оставалась совсем без связи.

"Конечно, это было медленно и не так эффективно, как с помощью Starlink. Но у них существовала отдельная военная спутниковая связь еще в начале 2022 года", – пояснил он.

Поэтому отключение "старлинков" не приведет к полной остановке управления вражескими войсками. Хотя возникнут проблемы, в том числе, с работой беспилотников:

"У них могут быть вопросы по получению в режиме реального времени видео с различных типов БПЛА, которые осуществляют контроль за зоной боевого столкновения".

Последствия повлияют также на связь и доставку оперативной информации, которую ранее было почти невозможно перехватить.

Что касается ситуации на фронте, то, по словам Крамарова, определенные сложности возможны, но они будут ограниченными во времени.

"Будут проблемы с некоторыми наступательными штурмовыми действиями, но здесь есть и погодные условия, и вопросы ротаций и перегруппировок. Запорожское и Покровское направления уже достигли определенных максимумов, и им сейчас нужно реорганизоваться", – продолжил он.

По мнению военного эксперта, учитывая проблемы с доступом к Starlink, россияне будут вынуждены возвращаться к использованию менее эффективных, более медленных и технологически устаревших способов связи и обмена информацией. Это приведет к осложнению координации действий вражеских войск, а также снизит оперативность принятия решений и ограничит возможности применения БПЛА.

Хотя мгновенного обвала фронта и не будет, эта ситуация все равно играет на руку Украине, считает Крамаров. В частности, снизится уровень угроз, связанных с разведывательно-ударными возможностями оккупационных войск РФ.

Работа Starlink во время войны

Из-за массового использования терминалов Starlink на российских дронах Минобороны Украины связалось с миллиардером Илоном Маском. Уже 5 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink для оккупантов заблокированы.

На территории Украины будут работать только те терминалы, которые внесены в так называемый "белый список". Эти изменения повлияют и на гражданских украинцев. Теперь им нужно верифицировать свои Starlink через ЦПАУ, а для юридических лиц вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.

Источник в Генеральном штабе ВСУ сообщил УНИАН, что блокировка "старлинков" значительно ограничила активность российских войск на фронте.

