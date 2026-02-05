Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир рассказал, стоит ли ждать скачков валюты

Говорить о существенном укреплении гривни оснований пока нет.

После обновления курсовых уровней в начале года валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, текущая конфигурация спроса и предложения не формирует предпосылок для резких движений, а участники рынка все больше ориентируются на практические экономические факторы.

"Одним из ключевых стабилизаторов остается рост валютного предложения. Аграрный сектор, который традиционно активизируется в начале года, уже несколько недель поддерживает рынок продажей валютной выручки. Это создает определенный запас прочности для гривни, что позволяет сглаживать ситуативные колебания спроса", - пояснил банкир.

По его словам, при этом спрос импортеров постепенно теряет пиковую активность. Прежде всего речь идет об импорте энергоносителей, где потребности в закупках, в первую очередь топлива, напрямую зависят от ситуации в энергетике.

Так, при отсутствии масштабных перебоев электроснабжения бизнес может скорректировать объемы закупок, что автоматически снижает давление на валютный рынок. В то же время предприятия и в дальнейшем вынуждены работать с учетом рисков, ведь значительная часть экономики этой зимой фактически функционирует "на генераторах".

Лесовый отметил, что на следующей неделе важную роль будет играть и бюджетный фактор: период налоговых платежей стимулирует бизнес активнее продавать валюту для выполнения своих обязательств перед государством. В таких условиях Национальный банк получает больше пространства для маневра, уменьшая объемы валютных интервенций без угрозы для курсовой стабильности.

На следующей неделе важную роль будет играть и бюджетный фактор – период осторожного равновесия, когда ключевой ценностью становится прогнозируемость. В то же время говорить о существенном укреплении гривны оснований нет. Даже в случае кратковременного профицита валюты рынок будет оставаться сдержанным", – подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, с 9 по 15 февраля курс доллара будет колебаться в рамках 42,75-43,5 грн/долл. на межбанке и 42,5-43,75 грн/долл. на наличном рынке. Курс евро будет находиться в валютном коридоре 50-52 грн/евро на межбанке и 50-52 грн/евро на наличном рынке.

Ежедневные курсовые изменения на межбанке составят до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн. Еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 февраля подешевел на 13 копеек и составил 43,32 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составил 51,30 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара составлял 43,17 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 43,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках составлял 51,23 грн/евро, а курс продажи – 51,05 грн/евро.

