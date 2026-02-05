Кулинары проверили 5 способов приготовления свиной лопатки: один оказался непревзойденным

Некоторые подходы обеспечили впечатляющую нежность, но приглушенный вкус, в то время как другие требовали больше времени, но позволяли получить более глубокое подрумянивание и сложный вкус.

Свиная лопатка - довольно популярный вид мяса. Она относительно недорога, широко доступна и при правильном приготовлении превращается в нежнейшее мясо. Кулинарные эксперты портала foodandwine.com протестировали пять популярных методов приготовления свиной лопатки и сравнили результаты. В итоге один метод явно превзошел все остальные, предложив самый восхитительный вкус и текстуру.

Для каждого метода использовалась бескостная свиная лопатка весом 1,5 кг. Каждый кусок был покрыт 1,5 столовыми ложками соли и 1,5 чайными ложками черного перца, также использовались 2 столовые ложки оливкового масла при каждом тестировании – либо для обжаривания, либо для натирания мяса. Куриный бульон также использовался во всех тестах, кроме одного.

Тушение на плите - 3/10

Время приготовления: 1 час 25 минут, общее время: 1 час 50 минут

Приправить свинину солью и перцем со всех сторон и обжарить в оливковом масле в чугунной кастрюле, периодически переворачивая, до равномерного подрумянивания, примерно 15 минут. Затем добавить в кастрюлю 1,5 стакана куриного бульона, уменьшить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и варить мясо на медленном огне примерно 1 час 10 минут.

Результат: Мясо потеряло 40% своего веса, но вкус был бледным и невыразительным, а текстура – неравномерной: местами мягкой, местами жесткой - поскольку источник тепла направлен только на дно кастрюли.

Приготовление в мультиварке - 5/10

Время приготовления: 1 час 45 минут, общее время: 2 часа 15 минут

Приправить мясо солью и перцем и обжарить на сковороде в оливковом масле, периодически переворачивая, до равномерного подрумянивания. Затем поместить жаркое в мультиварку, добавить 1/2 стакана бульона, закрыть крышку и готовить на высокой мощности около 1,5 часов.

Результат: Закрытая, влажная среда с относительно низкой температурой сохранила мясо исключительно сочным и нежным – идеально для сэндвичей с рваной свининой или энчилад. Тем не менее, вкус получился довольно бледным по сравнению с другими способами приготовления; эта свинина не будет самостоятельным блюдом, а потребует добавления более насыщенных соусов или приправ.

Тушение в духовке - 7/10

Время приготовления: 1 час 30 минут, общее время: 1 час 55 минут

Жаркое приправить солью и перцем, обжарить в чугунной кастрюле, залить 1 1/2 стакана куриного бульона и накрыть крышкой. Затем кастрюлю поставить в духовку, разогретую до 160°C и готовить примерно 1 час 15 минут.

Результат: Вкус получился гораздо насыщеннее и концентрированнее, чем при тушении на плите и приготовлении в мультиварке. Мясо также получилось более нежным, чем при приготовлении на плите, с более хрустящей корочкой по всей поверхности.

Минусы: Требуется двухэтапное приготовление (начало на плите, конец в духовке).

Приготовление в мультиварке-скороварке - 8/10

Время приготовления: 1 час 15 минут, общее время: 1 час 55 минут

Приправить свинину и обжарить в оливковом масле в мультиварке-скороварке в режиме "Обжаривание", периодически переворачивая. Затем добавить 1 стакан куриного бульона и установить режим приготовления под высоким давлением на 50 минут. По истечении установленного времени приготовления дать давлению сброситься естественным образом в течение 15 минут, а затем быстро сбросить оставшееся давление.

Результат : Настоящее преимущество здесь – это вкус - насыщенный, глубокий и концентрированный. Мясо также было невероятно нежным, легко распадалось на волокна.

Запекание в духовке - 10/10

Время приготовления: 3 часа 10 минут, общее время: 3 часа 40 минут

Натереть свинину оливковым маслом и равномерно приправить солью и перцем. Затем поместить ее на решетку, установленную внутри противня с бортиками, и запекать при температуре 230°C в течение 20 минут, после чего снизить температуру духовки до 160°C и медленно запекать примерно еще 3 часа.

Результат : Этот двухэтапный метод обеспечил две великолепные текстуры: хрустящую внешнюю корочку и сочное, нежное, как масло, мясо внутри с гораздо более концентрированным вкусом.

