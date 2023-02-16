Он встретился с уполномоченным по правам ребенка, которая ранее усыновила 15-летного мальчика из Мариуполя.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ растет количество обращений по поводу усыновления детей из оккупированных территорий Украины.

В ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая усыновила незаконно вывезенного из Мариуполя подростка, Путин сказал, что количество обращений об усыновлении детей из оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей увеличилось на 12%.

Белова заявила, что сначала они якобы ищут родственников таких детей в Украине или в других странах.

Видео дня

Россия похищает детей

Недавно в Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения нашли на территории РФ и в оккупированном Крыму 43 центра перевоспитания и усыновления детей из Украины.

Самый дальний центр находится в Магаданской области - он примерно в три раза ближе к Соединенным Штатам Америки, чем к границе с Украиной.

С 24 февраля 2022 года через эти центры прошли не менее 6000 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Основною их целью является политическое перевоспитание.

Исследователи убеждены, что этот процесс централизованно координируется на всех уровнях власти Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: