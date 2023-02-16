Российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ растет количество обращений по поводу усыновления детей из оккупированных территорий Украины.
В ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая усыновила незаконно вывезенного из Мариуполя подростка, Путин сказал, что количество обращений об усыновлении детей из оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей увеличилось на 12%.
Белова заявила, что сначала они якобы ищут родственников таких детей в Украине или в других странах.
Россия похищает детей
Недавно в Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения нашли на территории РФ и в оккупированном Крыму 43 центра перевоспитания и усыновления детей из Украины.
Самый дальний центр находится в Магаданской области - он примерно в три раза ближе к Соединенным Штатам Америки, чем к границе с Украиной.
С 24 февраля 2022 года через эти центры прошли не менее 6000 детей в возрасте от четырех месяцев до 17 лет. Основною их целью является политическое перевоспитание.
Исследователи убеждены, что этот процесс централизованно координируется на всех уровнях власти Российской Федерации.