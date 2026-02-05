Заброшенное туристическое место, когда-то любимое богатыми и знаменитыми, теперь 'застыло' во времени

Хотя въезд для туристов запрещен, некоторые из тех, кто там жил, смогли вернуться в несколько районов курорта после открытия пунктов пропуска между севером и югом в 2003 году.

Расположенная на тихом побережье Кипра, Вароша когда-то была излюбленным местом отдыха мировой элиты. Об этом пишет The Daily Mirror.

От Брижит Бардо до Ричарда Бертона и Элизабет Тейлор, этот район, находящийся в прибрежном городе Фамагуста, был центром притяжения для богатых и знаменитых, с роскошными отелями и фешенебельными ресторанами.

"Сегодня это город-призрак. Променады, когда-то кишащие состоятельными людьми, пусты, а сверкающие здания, которые их окружали, пришли в полное запустение. Когда-то называемый "Французской Ривьерой Кипра", этот город рекомендуется избегать туристам", - сказано в статье.

Отмечается, что в 1974 году, в ответ на поддержанный Грецией переворот, Турция начала полномасштабное вторжение на средиземноморский остров, и город Фамагуста оказался в центре конфликта. Греко-кипрские жители Вароши были вынуждены бежать, когда турецкие солдаты приблизились к их домам.

Бывшие жители рассказывают душераздирающие истории о кастрюлях, оставленных готовить на плитах, о свадебных подарках, нераспакованных на чердаках, и о детских игрушках, брошенных там, где они упали. Одна женщина вспоминает, как свадебные подарки ее матери все еще ждали их в доме, когда им пришлось бежать.

К сожалению, весь район был оцеплен турецкими военными, охраняемый колючей проволокой и военными патрулями. Некогда процветающая Вароша оказалась погребенной, нетронутой, предоставленной природе, которая полностью поглотила окрестности, оставив курорт застывшим во времени.

Отмечается, что спустя более четырех десятилетий Вароша остается в состоянии запустения. Предупреждающие знаки сообщают: туристам вход строго запрещен, фотографировать запрещено - иначе им грозит гнев военных, которые все еще присутствуют в этом районе.

Хотя въезд туристов запрещен, некоторые из тех, кто там жил, смогли вернуться в несколько районов курорта после открытия пунктов пропуска между севером и югом в 2003 году.

Но они увидели застывшую картину своей прежней жизни: ржавеющие автомобили все еще стоят в старых автосалонах, манекены безучастно смотрят из разбитых витрин, а коридоры отелей облупились и разрушаются после многих лет запустения. Издание пишет:

"Природа отвоевала часть Вароши. Морские черепахи теперь спокойно гнездятся на пляжах, когда-то заполненных шезлонгами, а лианы и сорняки взбираются на многочисленные балконы отелей курорта".

Отмечается, что несмотря на ограниченное открытие в последние годы, будущее города остается окутанным политическими узами. Резолюция ООН гласит, что только коренные жители могут переселиться в этот район, а это значит, что судьба Вароши связана с любым будущим мирным соглашением на разделенном острове.

