В Латвии и Эстонии предлагают ЕС назначить спецпосланника для переговоров с РФ, - Euronews

Европейцы хотят иметь право голоса за столом переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для восстановления контактов с Кремлем, сообщает Euronews.

Издание отмечает, что европейцы сигнализируют о новом подходе к России, добиваясь права голоса за столом переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой.

Добавляется, что эти комментарии отражают быстрое изменение стратегического мышления Европы в отношении России после того, как она была исключена из прямых переговоров в рамках мирного соглашения, предложенного США.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее на этой неделе сообщил о том, что работа по назначению специального посланника уже началась "на техническом уровне". Это решение поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Издание поделилось, что впервые эта идея была озвучена летом прошлого года, но большинство европейских лидеров тогда высказали мнение, что в этом нет необходимости.

При этом, как говорится в статье, премьер-министр Латвии и президент Эстонии считают, что любое общение с Россией должно происходить после консультаций с Украиной. Они предложили, чтобы специальный посланник, которого еще предстоит назначить, стал консенсусной фигурой.

"Я думаю, что мы должны заниматься дипломатией. Мы должны всегда говорить, но мы должны изолировать Россию и продолжать применять санкции. Мы должны быть за столом переговоров, поскольку украинцы сами их начали. Так почему европейцы не должны вести переговоры?", - отметила Силиня в интервью изданию в кулуарах Всемирного правительственного саммита, проходящего в Дубае.

В качестве потенциальных европейских представителей Силиня назвала президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Издание отметило, что в отличие от Макрона, канцлер Германии решительно против прямых переговоров с РФ.

В то же время, как поделилось издание, президент Эстонии не стал называть фамилий политиков, но подчеркнул, что избранный спецпосланник должен быть представителем большой европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Европейский Союз также должен быть вовлечен в эти дискуссии. Хотя мы не воюем напрямую с Россией, мы много лет поддерживаем Украину и продолжаем это делать", - сказал Карис в интервью изданию.

Президент Эстонии признал, что Евросоюз немного опоздал, и предположил, что не президент США Дональд Трамп, а именно страны Европы должны были начать мирные переговоры.

Однако Карис уверен, что страны Европы также должны иметь право голоса. Он отметил, что несколько лет назад в ЕС придерживались позиции, что не общаются с агрессором, а теперь волнуются, что их нет за столом переговоров.

Издание поделилось, что Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия поддержали идею начать прямые переговоры, чтобы не зависеть от Белого дома, который сейчас является главным собеседником Москвы.

В то же время, Германия против этой идеи, ссылаясь на "максималистские требования" Путина, продолжение обстрелов России по украинским городам в сильные морозы, что указывает на то, что Кремлю "не хватает настоящей готовности к переговорам".

В публикации отмечается, что Европейская комиссия, которая должна пройти тонкую грань между резкими разногласиями, призвала российского диктатора Владимира Путина "серьезно" подойти к вопросу о мире, прежде чем начинать дипломатические переговоры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Франция действительно взаимодействуют на рабочем уровне, но "никакого содержания, заслуживающего внимания", по его словам, нет.

Мирные переговоры в Абу-Даби: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что западный источник рассказал российскому изданию, что Москва на переговорах выдвинула Украине более жесткие требования по статусу Донбасса. Объясняется , что Россия требует не только отдать ей Донбасс, но и официально признать его российским не только Украиной, но и всеми странами. По словам источника издания, в Кремле считают этот пункт "крайне важным". Примечательно, что ранее страна-агрессор требовала от Украины вывода украинских войск со всей территории Донбасса как главное условие завершения войны.

Также мы писали, что спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе на переговорах между Россией и Украиной. Он добавил, что есть "хорошее, позитивное движение вперед".

Новый раунд встреч в трехстороннем формате начался в среду, 4 февраля, и продолжился в четверг, 5 февраля. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что проходят трехсторонние консультации, продолжается работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций. О результатах переговоров он пообещал предоставить информацию позже.

