Николь Кидман выиграла у бывшего важную 'битву', Кит Урбан в отчаянии, - СМИ

По данным инсайдеров, актриса думает над возвращением в Австралию.

После завершения развода с музыкантом Китом Урбаном, актриса Николь Кидман получила значительное преимущество в опеке над их дочерьми.

Как пишет Radar Online со ссылкой на инсайдеров, соответствующее решение суда открывает звезде путь для возвращения в родную Австралию. По условиям родительского плана, 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет проведут большую часть года с матерью - 306 дней, и только 59 дней с отцом.

Во время брака актриса оставалась в Нэшвилле из-за карьеры Урбана, но теперь у нее нет причин оставаться в США. По данным инсайдера, сначала она планировала поселиться в Португалии, но после последней поездки домой на праздники почувствовала сильное влечение к Австралии. Девочки поддерживают маму в этом решении.

По данным источников, Кит Урбан встревожен перспективой, что дочери проведут большую часть года в Австралии, и считает это "худшим сценарием" после развода. Кроме того, певец начал сомневаться в своем решении развестись с Кидман после 19 лет брака:

"Будет очень трудно, если его дети будут так далеко. Ему также будет нелегко смириться с переездом Николь на другой конец света. В любом случае, это худший сценарий для него".

Напомним, ранее появлялись слухи о возможном романе между Николь Кидман и Расселом Кроу, с которым они много лет находятся в хороших отношениях.

