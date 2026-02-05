Скандал с Константином Темляком получил неожиданный поворот

Регламент премии "Золота Дзига" изменили.

Украинская киноакадемия изменила регламент премии "Золота Дзига", которую присуждают за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа, после скандала с актером Константином Темляком.

Об этом сообщает юридическая компания Miller Law Firm, которая представляет интересы пострадавшей от актера Анастасии Чернобай. Согласно заявлению, киноакадемия добавила в регламент норму, позволяющую приостановить участие фильмов и номинантов, из-за которых возникают репутационные или этические риски:

"В обновленном регламенте появился пункт 3.10, который позволяет приостанавливать участие в конкурсе, если в действиях номинантов есть признаки репутационных рисков или нарушений этических норм".

Напомним, в прошлом году бывшая партнерша актера Константина Темляка - фотограф Анастасия Соловьева - публично заявила, что во время их отношений подвергалась насилию. После обвинений актер признал свою вину. Он подтвердил слова экс-партнерши и извинился перед всеми, кого могли задеть его действия.

Осенью Соловьеву (Чернобай) официально признали потерпевшей в уголовном производстве против Константина Темляка. Несмотря на скандал, актер оставался среди номинантов на национальную кинопремию "Золотая дзига" за фильм "БожеВільні". В итоге он получил награду, однако впоследствии заявил о добровольном отказе от нее.

