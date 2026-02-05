Как распознать мужчину 'низкого качества': 11 тревожных звоночков

Отношений с такими мужчинами стоит избегать.

Большинство из нас встречали мужчин, которые поначалу казались замечательными, но со временем становились все хуже, и фактически, ваш принц на белом коне превращался в лягушку. Как пишет YourTango, хотя вы никогда не сможете точно знать, желает ли человек вам добра, некоторые привычки являются гораздо более серьезными тревожными сигналами, чем вы думаете. Психологи утверждают: если у мужчины есть эти 11 привычек, он, скорее всего, человек низкого качества, и от него стоит держаться подальше.

1. Он говорит женщинам, что они недостаточно хороши для "ценного" мужчины

По словам поведенческого психолога Джо Хеммингс, мужчины, которые оставляют грубые, злые или полные ненависти замечания в интернете, часто не способны поддерживать здоровые отношения в реальной жизни. Тот факт, что они активно унижают женщин, которых, возможно, даже не знают, часто означает, что они завидуют тому, чего эта женщина смогла достичь.

2. Он утверждает, что он "хороший парень"

По-настоящему хорошим людям не нужно говорить, что они хорошие; люди знают об этом и часто отмечают это. Хорошие люди редко остаются без друзей и не нуждаются в том, чтобы рассказывать другим обо всех "хороших" вещах, которые они делают.

Видео дня

3. Он часто "исчезает" без причины (т.н. тактика "гостинга")

Нормальный, эмоционально развитый человек сможет сказать вам, что отношения не складываются, установить границы и объяснить причину. Гостинг (от англ. ghost - привидение, тактика, когда человек внезапно исчезает без объяснения причины) – это не просто жестокость, это может быть формой агрессии в отношениях, и часто это используется нарциссистами, когда они получают свою дозу внимания.

4. Он склонен много ныть

Быть пессимистом – не лучший способ прожить жизнь. Но некоторые люди ноют просто потому, что это расстраивает или обижает других. И да, это черта человека, который действительно не стоит вашего времени. Негатив токсичен, как и люди, которые его порождают.

5. Он отказывается брать на себя ответственность

Посмотрите, что происходит, когда мужчину ловят на том, чего он не должен делать. Обвиняет ли он других? Клянется ли, что это был не он? Или он извиняется, признает свою вину и пытается всё исправить? Потому что отказ от ответственности часто является признаком нарцисса.

6. Он хвастается тем, что использует других

Чем больше такие люди смеются над притворной дружбой ради получения связи или контракта, тем хуже они, как правило, оказываются. Такому человеку нельзя доверять, как бы близко вы ни общались. К сожалению, если он будет так поступать с другими, он будет использовать и вас. Вопрос не в "если", а в "когда".

7. Он лжет о мелочах

Регулярная мелкая ложь, как правило, приводит к более крупным лживым заявлениям о важных вещах. Компульсивные лжецы могут скрывать, что они женаты, имеют ребенка или что у них нет серьезной судимости.

8. Он берет, но никогда не дает

Хорошие люди не берут у других. Порядочные мужчины также не стремятся получить больше, чем им положено. Если он так поступает с другими, он будет так поступать и с вами. Это лишь вопрос времени.

9. Он игнорирует женщин, которые не в его "типе"

Если он отказывается разговаривать с женщинами, которые не в его вкусе, это признак того, что он поверхностный человек (в лучшем случае) и полный эгоист в худшем.

10. Он жадный

Человек, который ненавидит тратить деньги на кого-либо, кроме себя, может иметь финансовые проблемы. Однако столь же вероятно, что он может быть скупым и жадным человеком. Если вы не готовы всегда оплачивать все счета, вам следует держаться от этого подальше.

11. Он никогда не говорит "спасибо" и не выражает благодарность

Если быть благодарным для других – это тяжелая работа для мужчины, вам не стоит иметь с ним ничего общего. У хороших людей есть чувство благодарности, никаких оправданий.

Ранее УНИАН рассказывал, по каким 11 фразам можно распознать манипулятора.

Вас также могут заинтересовать новости: