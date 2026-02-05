Не говори этого в разговоре: 13 фраз, которые мгновенно уничтожают симпатию к вам

Эксперты по этикету предупреждают, что некоторые привычные слова и фразы могут отталкивать собеседников и снижать вашу привлекательность в любой социальной или профессиональной среде, пишет Parade.
"Современный этикет – это не о совершенстве, а об осознанности", – объясняет Рене Велес, основательница GIAN Events. "То, как мы говорим, показывает, как мы справляемся с ответственностью, уважаем разные точки зрения и преодолеваем напряженные моменты".
13 фраз, которые мгновенно делают вас непривлекательными в разговоре
- "Брат" – чрезмерно непринужденная речь может выглядеть пренебрежительно или несерьезно в формальном контексте.
- "Как бы там ни было" – пренебрежительные выражения, завершающие разговор и сигнализирующие о неуважении.
- "Без обид, но..." – предупреждение об обиде только подчеркивает ее наличие.
- "Я просто говорю то, что думают все остальные" – перекладывает ответственность на других и выглядит неискренним.
- "Ты слишком чувствительный/чувствительная" – игнорирует опыт собеседника и разрушает доверие.
- "Это не такое уж большое дело" – преуменьшает важность чужого опыта или проблемы.
- "Я такой/такая, какой/какая есть" – оправдание собственного поведения вместо саморефлексии блокирует диалог.
- "Я уже это знаю" – перебивание сигнализирует о нетерпении и неуверенности, а не о компетентности.
- "А я же тебе говорил" – подчеркивает свою правоту за счет других и вредит доверию.
- "Это не моя вина" – уклонение от ответственности разрушает доверие.
- "Это не моя проблема" – создает дистанцию, снижает социальный капитал и показывает нежелание сотрудничать.
- "Наверное, хорошо" – фраза, которая бессознательно сигнализирует критику или сравнение, даже если задумана как комплимент.
- "У меня нет на это времени" – игнорирование потребностей собеседника передает отчуждение и стресс.
Чтобы произвести положительное впечатление, эксперты советуют проявлять заинтересованность и любознательность. Например: "Это замечательно – можете ли вы рассказать мне об этом больше?" или "Расскажи мне больше".
По словам экспертов, такие фразы помогают строить доверие, показывают внимание к собеседнику и делают вас более привлекательным в общении.