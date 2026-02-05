Не говори этого в разговоре: 13 фраз, которые мгновенно уничтожают симпатию к вам

Эксперты по этикету назвали фразы, которые мгновенно снижают вашу привлекательность в разговоре, и посоветовали, как заменить их более удачными выражениями.

Эксперты по этикету предупреждают, что некоторые привычные слова и фразы могут отталкивать собеседников и снижать вашу привлекательность в любой социальной или профессиональной среде, пишет Parade.

"Современный этикет – это не о совершенстве, а об осознанности", – объясняет Рене Велес, основательница GIAN Events. "То, как мы говорим, показывает, как мы справляемся с ответственностью, уважаем разные точки зрения и преодолеваем напряженные моменты".

13 фраз, которые мгновенно делают вас непривлекательными в разговоре

"Брат" – чрезмерно непринужденная речь может выглядеть пренебрежительно или несерьезно в формальном контексте.

"Как бы там ни было" – пренебрежительные выражения, завершающие разговор и сигнализирующие о неуважении.

"Без обид, но..." – предупреждение об обиде только подчеркивает ее наличие.

"Я просто говорю то, что думают все остальные" – перекладывает ответственность на других и выглядит неискренним.

"Ты слишком чувствительный/чувствительная" – игнорирует опыт собеседника и разрушает доверие.

"Это не такое уж большое дело" – преуменьшает важность чужого опыта или проблемы.

"Я такой/такая, какой/какая есть" – оправдание собственного поведения вместо саморефлексии блокирует диалог.

"Я уже это знаю" – перебивание сигнализирует о нетерпении и неуверенности, а не о компетентности.

"А я же тебе говорил" – подчеркивает свою правоту за счет других и вредит доверию.

"Это не моя вина" – уклонение от ответственности разрушает доверие.

"Это не моя проблема" – создает дистанцию, снижает социальный капитал и показывает нежелание сотрудничать.

"Наверное, хорошо" – фраза, которая бессознательно сигнализирует критику или сравнение, даже если задумана как комплимент.

"У меня нет на это времени" – игнорирование потребностей собеседника передает отчуждение и стресс.

Чтобы произвести положительное впечатление, эксперты советуют проявлять заинтересованность и любознательность. Например: "Это замечательно – можете ли вы рассказать мне об этом больше?" или "Расскажи мне больше".

По словам экспертов, такие фразы помогают строить доверие, показывают внимание к собеседнику и делают вас более привлекательным в общении.

