В поисках тишины и безопасности: где отдыхали украинцы в 2025-м и сколько это стоило

Спрос на туристические поездки среди украинцев постепенно растет, несмотря на войну, конца которой не видно. Игроки рынка фиксируют существенный рост туристического потока по сравнению с предыдущими годами.
Украинский туроператор "Join UP! Украина" отчитался, что в прошлом году его услугами воспользовались почти 415 тысяч украинцев - абсолютный рекорд за последнее время. Это на 60% больше показателей 2024 года и в 2,6 раза больше, чем в 2022-м.
"Позволю себе обобщить 2025-й для украинских туристов как год окончательного преодоления сомнений и возвращения к нормализации путешествий, но с новыми привычками. Индустрия продолжает оживать и восстанавливаться, это все видят, однако поведение туриста изменилось: важными факторами выбора привычного запроса на условное море или в горы стали безопасность и прогнозируемая логистика. Теперь украинцы путешествуют не "беспечно", как раньше, а "сознательно", и имеют в приоритете восстановление сил, знакомый сервис без сюрпризов и предсказуемый маршрут", – комментирует директор "Join UP! Украина" Ирина Мосулезна.
Направления зарубежного туризма
Традиционно львиная доля отпусков и путешествий приходится на летний сезон. Пик – в июле, а самым "тихим" месяцем неизменно является февраль.
Список популярных направлений для отдыха существенно не изменился по сравнению с предыдущими годами. В 2025 году летом чаще всего украинцы выбирали Египет, Турцию, Грецию, Болгарию и Черногорию, отдавая предпочтение любимому формату "все включено". В зимние месяцы большинство ехало в Египет, ОАЭ и на Шри-Ланку. Среди условной экзотики также определенным спросом пользуются остров Занзибар (Танзания), Доминикана, остров Фукуок (Вьетнам) и Мальдивы.
В целом массовый турист выбирает "классические" направления, проверенные временем и более простые с точки зрения логистики.
Автобусом и самолетом
Автобусные туры остаются трендом среди украинцев во время войны, благодаря понятной логистике и ценовой доступности.
Однако здесь все определяет выбранное направление. В последние два года туроператоры фиксируют снижение интереса к автобусным путешествиям в более отдаленные страны, такие как Турция или Греция. А вот спрос на автобусные туры в более близкие страны, например, в Болгарию, практически удваивается каждый год.
Однако в общем масштабе на автобусные туры в курортные страны приходится лишь около 7% услуг туроператоров. Подавляющее большинство тех, кто отдыхает за границей, выбирают вариант с вылетом из аэропортов соседних с Украиной стран.
Одними из самых больших вызовов для выездного туризма остаются очереди на границе и высокая загруженность автомобильных дорог, а также факторы безопасности, связанные с воздушными тревогами и обстрелами.
Направления внутреннего туризма
Зимой в лидерах горнолыжные курорты Карпат, летом – природа и исторические места Закарпатья. Спросом пользуются оздоровительные курорты в Сходнице, Трускавце, Поляне.
А вот интерес к отдыху в Одессе и Одесской области остается относительно низким из-за факторов безопасности и роста цен на отели.
Украинские отели адаптировались к условиям войны, в частности к перебоям с электричеством. Также появляется больше опций для отдыха с домашними любимцами, а на базе отелей часто создаются детские лагеря, чтобы в рамках одного семейного тура родители и дети могли развлекаться по отдельным программам, но в одном месте. Также постепенно внедряются дополнительные сервисы – экскурсионные программы, развлекательные активности, инфраструктура для оздоровления и расслабления.
Украинцы все чаще планируют путешествия сильно наперед и выбирают онлайн-бронирование без посредников. По внутренней статистике "Join UP! Украина", если в 2024 году средняя "глубина бронирования" составляла 24 дня, то в 2025 году этот показатель увеличился до 29 дней. И это значительный прогресс по сравнению с 2023 годом, когда украинцы бронировали места отдыха всего за 7-8 дней до прибытия.
Цена отдыха
Средняя стоимость путешествия в 2025 году составила 661 евро на человека против 571 евро в 2024-м. На рост цен повлияли подорожание топлива, изменение логистических маршрутов и валютные колебания. Кроме того, увеличение среднего чека указывает на то, что турист не всегда ищет самый дешевый вариант и готов доплачивать за качество.
Именно рост цен заставляет украинцев прибегать к более осознанному планированию отдыха – от более раннего бронирования до отдыха в межсезонье. Все это позволяет сэкономить до 30-50% стоимости тура.
