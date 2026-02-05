Ветеринары объяснили, в чем разница между памятью людей и кошек

Ветеринары утверждают, что кошки способны запоминать как хорошие, так и плохие воспоминания.

Некоторых владельцев кошек может интересовать вопрос, помнит ли животное свои первые дни жизни после рождения или, например, пребывание в приюте до того, как пушистика взяли в семью. Ветеринары ответили на этот вопрос, рассказывает Kinship.

Ветеринар Джули Хант отметила, что люди не склонны много помнить из самых первых лет своей жизни, что уж говорить о кошках.

"Вероятно, что молодые котята не формируют устойчивых воспоминаний, пока не достигнут определенного возраста", - рассказала она.

В то же время ветеринар предположила, что кошки, вероятно, могут запоминать вещи с более раннего возраста, чем мы – возможно, уже с нескольких недель. Более того, Хант добавила, что способность кошки запоминать не уступает способности слона.

"Исследование больших кошек показало, что когда лев научился открывать коробку-головоломку, он мог открывать ее еще через семь месяцев", - поделилась Хант.

Она также рассказала о результатах еще одного исследования, проводившегося над кошками. Домашним любимцам показали миски с едой и без нее: пушистики через 15 минут запомнили, какая миска была с едой, а какая без.

Более того, Хант рассказала о еще одном интересном исследовании, которое показало, что кошки дольше мурлыкали после встречи с хозяином, которого не было 4 часа, чем если бы он отсутствовал только 15 минут.

В публикации отмечается, что мозг человека склонен вспоминать негативные события более ярко, чем положительные. Как оказывается, мозг кошек работает так же.

"Кошки обладают прекрасной долговременной памятью, особенно в отношении вещей, которые влияют на их безопасность или комфорт. Они абсолютно точно помнят такие события, как потеря, нахождение еды в определенном месте, испуг или крик. Это одна из причин, почему некоторые кошки становятся осторожными при громких голосах или определенных людях; их мозг устроен так, что запоминает и избегает потенциальных угроз", – отметил ветеринар Эзра Дж. Амейс.

Однако, как говорится в статье, кошки запоминают не только травматические воспоминания.

"Кошки сохраняют воспоминания, связанные с пережитым, и чем сильнее эмоция, тем лучше она запоминается", - говорит ветеринар Гэри Кац.

По его словам, кошки также запоминают ощущения, независимо от того, был ли это хороший или плохой опыт. То есть, если хозяин приносит домой жареную курицу и начинает ее разрезать, кошка может вспомнить те моменты, когда ей давали кусочек такого мяса.

Однако, как указывает автор статьи, когда кот достигает среднего возраста, некоторые воспоминания, независимо от того, плохие они или хорошие, могут начать исчезать. Амейс объясняет это тем, что, как и люди, кошки могут страдать от когнитивного снижения, которое "очень похоже на деменцию у людей".

"Вы можете заметить, что они ходят туда-сюда, громко мурлыкают ночью, забывают знакомые места или кажутся "потерянными" в собственном доме", – поделился ветеринар.

Поэтому Амейс советует придерживаться регулярного расписания игр и приемов пищи для кошек, обогащать их жизнь игрушками и играми, а также давать им добавки, но сначала следует проконсультироваться с вашим ветеринаром, какие лучше подойдут именно вашему питомцу. Это необходимо, чтобы помочь животному дольше сохранить остроту ума и качество жизни.

