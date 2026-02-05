По его словам, трехсторонние переговоры США, Украины и России продолжаться в ближайшие недели.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подвел итоги двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, назвав их "конструктивными".

По его словам, стороны обсуждали, в том числе, механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

"4 и 5 февраля делегации Соединённых Штатов Америки, Украины и Российской Федерации встретились на второй трёхсторонней встрече в Абу-Даби для продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на том, как создать условия для прочного мира", - написал он в соцсети Х.

Уиткофф утверждает, что США и Россия также договорились о создании военного диалога между вооружёнными силами, который будет возглавлять генерал Алексис Грынкевич, командующий Командованием США по Европе.

"Этот канал связи был приостановлен перед началом этого конфликта и является ключевым для достижения и поддержания мира, - отметил спецпредставитель.

По словам Уиткоффа, за два дня делегации провели широкие обсуждения оставшихся открытых вопросов, включая методы реализации прекращения огня и мониторинга прекращения военных действий. Он добавил:

"Делегации договорились отчитаться перед своими столицами и продолжить трёхсторонние обсуждения в ближайшие недели. Они выразили благодарность Объединённым Арабским Эмиратам за проведение переговоров, а Украина и Российская Федерация поблагодарили президента Дональда Дж. Трампа за его лидерство в продвижении окончания войны".

Переговоры в Абу-Даби

Ранее посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о наличии прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной, которые возобновились при посредничестве Соединенных Штатов в Абу-Даби.

