Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной

Американский лидер выступил против продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сумел предотвратить ядерные войны по всему миру. В том числе – между Россией и Украиной.

Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social. В опубликованном сообщении он выступил против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией, предложив создать альтернативу.

"Соединенные Штаты – самая могущественная страна в мире. В свой первый срок я полностью перестроил нашу армию, включая новые и многие модернизированные ядерные вооружения", – заявил американский президент.

Трамп добавил, что он создал Космические силы, а также продолжает укреплять американские вооруженные силы "на уровнях, которых мир еще не видел".

"Мы даже добавляем линкоры, которые в 100 раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны – "Айова", "Миссури", "Алабама" и другие. Я остановил разрастание ядерных войн по всему миру между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной", – продолжил он.

По словам Трампа, вместо продления договора СНВ-ІІІ следует разработать новый договор, который будет действовать "еще долгие годы в будущем". Договор с Россией, который утратил силу 5 февраля, Трамп назвал "плохо согласованным соглашением со стороны Соединенных Штатов, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается".

Договор СНВ-III

Договор о ядерном вооружении, известный как ДСНВ или СНВ-III был подписан между США и Россией в 2010 году. Тогда подписантами выступили Барак Обама и Дмитрий Медведев.

5 февраля истекал срок действия этого договора. В МИД России на днях заявили, что после его завершения Москва не будет считать себя связанным никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте соглашения.

Однако, как пишет Axios, США и Россия провели переговоры по СНВ-III. Сообщалось, что стороны близки к соглашению, однако проект плана все еще требует окончательного одобрения президентами обеих стран.

