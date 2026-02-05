В Брюсселе оценили устойчивость украинской адвокатуры во время войны: детали отчета

В Европейском парламенте состоялась презентация аналитического исследования, посвященного состоянию верховенства права в Украине, реформированию адвокатуры в контексте евроинтеграции и противодействию дезинформационным атакам со стороны РФ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина в Брюсселе.

В презентации приняли участие депутат Европарламента Рейнис Познякс, основатель американской организации Armada Network Дейл Армстронг, экс-директор IRI (IRI (International Republican Institute) в Украине Крис Холзен и бывший конгрессмен США Грег Харпер.

Армстронг подчеркнул, что для американской стороны было принципиально предоставить международному сообществу проверенные цифры в противовес политизированным заявлениям.

"Мы привлекли ведущих специалистов, чтобы представить вам нечто большее, чем просто чье-то мнение, и нечто большее, чем очередную "луна-камеру" или газетную статью. Для нас главное - фактические эмпирические данные. Это реальные показатели, собранные непосредственно в Украине", - заявил Армстронг.

Он сообщил, что отчет основан на опросе более 1000 респондентов: адвокатов, судей и прокуроров. Данные подтверждают высокий уровень институциональной стабильности Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) и ее способность проводить реформы в течение 11 лет войны.

Харпер подчеркнул, что независимость адвокатуры закреплена Конституцией Украины, и попытки ее подорвать во время войны являются частью информационных атак внешних сил.

"Мы не можем придавать значение группам и публикациям, цель которых - разрушить общественное доверие к профессии. Манипуляции, проводимые хорошо финансируемыми внешними группами, имеют мало общего с правдой. Результаты нашего исследования не указывают на дискредитацию адвокатуры. Наоборот, они свидетельствуют о высокой стабильности профессионального сообщества в условиях военного положения", - подчеркнул он.

Специалист по правительственным делам Крис Холзен предостерег от чрезмерного доверия к "теневым отчетам", которые часто готовятся без участия самой адвокатуры.

"Существует чрезмерная зависимость Брюсселя от узкого круга лиц и групп в Украине, которые формируют фрагментированную картину. Предложения радикально перестроить адвокатуру руками политически ориентированных общественных организаций - это попытка установить контроль над профессией, а не реально улучшить ее", - считает Холзен.

