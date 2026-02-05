Блокировка Starlink значительно снизила активность россиян, - источник в Генштабе

А поскольку возможности врага ограничены, то Силы обороны этим пользуются.

Поскольку россияне лишились возможности пользоваться спутниковой связью Starlink, то из-за этого сегодня наблюдается значительный спад их активности. Об этом УНИАН сообщил источник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По словам собеседника, у россиян возникли проблемы из-за ограничения спутниковой связи. И это влияет на их общий процесс управления. А поскольку возможности врага ограничены, то Силы обороны этим пользуются.

Отключение спутников Starlink для россиян

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, министр обороны Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink для россиян уже заблокированы.

Видео дня

Он отметил, что верификация терминалов продолжается. По словам министра, первая очередь терминалов, которые попали в "белый список", уже работает. "Белые списки" обновляются раз в сутки. Параллельно Минобороны работает над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени.

Также Федоров отметил, что гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП, а для юридических лиц вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале Дія. Министр сказал, что украинская команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. При этом поблагодарил военных и командиров, которые оперативно верифицировали свои терминалы.

Вас также могут заинтересовать новости: