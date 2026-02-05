'Повреждения критические': в КГГА озвучили неутешительные сроки возобновления работы Дарницкой ТЭЦ

Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение для более 1100 многоэтажных домов в части двух столичных районов.

На восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали в Киеве после массированной атаки России понадобится не менее двух месяцев при условии, что страна-агрессор не атакует снова, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев. Если не будет следующих сокрушительных ударов врага", - отметил столичный мэр.

По его словам, эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение для более 1100 многоэтажных домов в части Дарницкого и Днепровского районов.

Он добавил, что в этих домах утром 3 февраля слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания.

В ночь на 3 февраля Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района столицы остались без отопления.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, в результате вражеской атаки значительно ухудшилась ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове.

5 февраля первый заместитель председателя энергетического комитета парламента Алексей Кучеренко заявил, что на время ремонта Дарницкой ТЭЦ Дарницкий и Днепровский районы Киева останутся без тепла, но часть домов потенциально могут переключить на отопление из других источников.

