Нацбанк укрепил гривню в конце недели: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,90 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,15/43,18 грн/долл., а евро - 51,93/51,95 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 5 февраля подешевел на 10 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно было по курсу 50,70 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 13 копеек и составляет 43,32 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,72 гривни, а евро - по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

