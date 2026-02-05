Графики отключений света на 6 февраля: когда не будет электроэнергии в пятницу

В "Укрэнерго" призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

В пятницу, 6 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

В компании также в очередной раз призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Как писал УНИАН, в ночь на 3 февраля Российская Федерация атаковала столицу баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района Киева остались без отопления.

Россияне также нанесли удар по энергетике Харькова. Мэр города Игорь Терехов тогда отметил, что удары шли целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

5 февраля Россия также в очередной раз нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. В четверг в результате атаки частично остались без света четыре области.

Первый заместитель председателя энергетического комитета парламента Алексей Кучеренко сообщил, что Дарницкий и Днепровский районы Киева на время ремонта Дарницкой ТЭЦ останутся без тепла, но часть домов потенциально могут переключить на отопление из других источников.

