Россия спасает свой экспорт нефти рекордными скидками, - Reuters

Эксперты не верят, что Индия полностью откажется от российской нефти.

Скидки на российскую нефть для Китая на этой неделе достигли нового рекорда. Этому поспособствовало заявление президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Индией, которое предусматривает, что Нью-Дели прекратит импорт российской нефти.

По данным источников агентства Reuters, скидки на нефть марки ESPO Blend с 7-8 долларов в последние месяцы увеличились на этой неделе до почти 9 долларов за баррель. При этом прогнозируется увеличение скидки и на самую популярную российскую нефть марки Urals, которая экспортируется из портов на Балтике в Индию. Сейчас дисконт составляет 12 долларов за баррель.

Аналитик компании Vortexa Эмма Ли отмечает, что отказ Индии от российской нефти, вероятно, увеличит размер скидок на нее, что будет стимулировать частные НПЗ Китая увеличивать ее импорт. Она добавила, что "китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти с октября, когда США наложили санкции на российских производителей "Лукойл" и "Роснефть".

Впрочем, аналитики JPMorgan считают, что даже в случае заключения торгового соглашения с США Индия полностью не откажется от российской нефти.

"Базовый сценарий предполагает, что после заключения торгового соглашения Индия будет импортировать российскую нефть в объеме от 800 000 до 1 миллиона баррелей в день", - отмечают аналитики.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели согласился прекратить покупать российскую нефть. При этом Моди, комментируя разговор с Трампом, ни слова не сказал об отказе от российского сырья.

Индийские НПЗ растерялись после заявления Трампа об отказе от российской нефти. По данным источников Bloomberg, по меньшей мере три НПЗ обратились к правительству за разъяснениями по этому вопросу, а два из них временно приостановили закупки.

