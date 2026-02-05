5 недостатков OLED-телевизоров, о которых нужно знать перед покупкой

OLED по-прежнему остается отличным выбором для ценителей качества изображения, но важно учитывать высокую цену, риск выгорания и ограничения по яркости.

OLED считается одним из главных достижений в технологии потребительских экранов – он обеспечивает глубокий черный цвет, высокий контраст и точную цветопередачу.

Однако даже премиальная техника не лишена минусов. Эксперты BGR разобрали ключевые недостатки OLED-телевизоров, которые важно учитывать перед покупкой.

Меньший срок службы

Хороший телевизор должен служить вам как минимум десять лет, но OLED-модели обычно уступают по долговечности другим типам дисплеев. На их состояние влияют тепло, интенсивность использования и влажность.

Видео дня

По оценкам, такие панели могут сохранять достойное качество изображения примерно от 4 до 10 лет, после чего возможна деградация. А если смотреть телевизор круглосуточно, то OLED может начать проявлять такие проблемы, как выгорание уже через пару лет после покупки.

Риск выгорания остается актуальным

Главной проблемой, которая сталкивалась с OLED-телевизорами с момента появления технологии, является burn-in – эффект "выгорания пикселей". Он возникает из-за неравномерного износа органических диодов, особенно если на экране подолгу отображаются статичные элементы вроде логотипов или бегущих строк.

Хотя современные модели внедряют технологии "обновления пикселей", эксперты считают, что вопрос выгорания – скорее "когда", чем "если".

Проблемы с четкостью текста

Несмотря на превосходное качество изображения, OLED-панели могут хуже отображать текстовый контент. Явление, известное как "Text fringing", связано с особенностями расположения субпикселей, из-за чего по краям букв иногда заметна цветная окантовка.

Новые модели с высоким разрешением частично решают проблему, однако пользователям, чувствительным к четкости текста, советуют выбирать экраны не ниже 4K.

Высокая цена и дорогой ремонт

OLED-телевизоры обычно входят в число самых дорогих на рынке. Например, 55-дюймовый Samsung S95F OLED оценивается примерно в $1899, тогда как схожий по характеристикам Mini LED-телевизор может стоить около $1199.

Кроме того, ремонт OLED часто обходится дороже – нередко даже требуется полная замена панели.

Ограниченная яркость и сложность использования на улице

OLED отлично справляется с темными сценами, однако уступает другим технологиям по максимальной яркости. В солнечных помещениях или на открытом воздухе экран может выглядеть тусклее, а блики – мешать просмотру.

Дополнительный риск создают тепло и влажность, способные ускорить деградацию органических диодов.

Ранее эксперты рассказывали, в чем разница между HDR10, HDR10+ и Dolby Vision и какой стандарт лучший для телевизора. Несмотря на общее название, это разные стандарты с разным подходом к обработке изображения, и именно от них во многом зависит качество картинки.

Вас также могут заинтересовать новости: