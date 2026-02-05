Три знака Зодиака вот-вот вырвутся из полосы адских испытаний: перемены на пороге

Наступает подходящий момент.

После 5 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака наступает долгожданное облегчение – непростой период остаётся позади. Любое астрологическое влияние Урана почти всегда приносит неожиданные повороты, и этот раз не станет исключением, пишет YourTango.

В четверг Меркурий образует напряжённый аспект с Ураном, что ускоряет события и требует мгновенной реакции. Возможны небольшие сбои, однако справиться с ними получится достаточно быстро. Именно 5 февраля становится точкой завершения длительной борьбы, связанной с недопониманием, неэффективным общением и устаревшими подходами.

Наступает подходящий момент для перемен. Причина проста – приходит честное признание: прежние способы больше не дают результата. Как только это осознание происходит, сама проблема теряет власть. Трудности уходят, потому что эти знаки зодиака находят верный способ с ними справиться.

Телец

Тельцы подходят к грани эмоционального истощения из-за ситуации, которая долго не давала покоя. Однако квадрат Меркурия и Урана 5 февраля приносит информацию, способную полностью изменить картину происходящего.

Под влиянием Урана вы наконец замечаете то, что раньше ускользало от внимания. Этот транзит даёт мощный инсайт и ясное понимание дальнейших шагов. Момент решающий – действовать нужно без промедления.

Вы отказываетесь продолжать движение по старому сценарию и осознаёте, что решение всегда было рядом. Стоило лишь посмотреть на ситуацию иначе. С этого момента жизнь заметно упрощается: сложности теряют актуальность, как только вы меняете точку зрения.

Лев

Для Львов аспект Меркурия и Урана символизирует прорыв в вопросе, который давно вызывал раздражение. Пришло время заняться проблемой напрямую, без сомнений и внутренней неуверенности, сопровождавших вас в последнее время.

5 февраля может состояться разговор, который заставит пересмотреть собственные действия и признать возможные ошибки. Это не повод для тревоги – такие аспекты как раз и предназначены для неожиданных прозрений.

В этот день становится очевидно: ответ всегда был поблизости. Достаточно внимательно выслушать другого человека, чтобы понять, как действовать дальше. Если вы действительно хотите закрыть эту тему, следуйте совету, полученному в этот день.

Водолей

Главное чувство, с которым вы сталкиваетесь, Водолей, – усталость и растерянность, особенно в отношениях с конкретным человеком. Вы не до конца понимаете его поступки, но при этом склонны оправдывать даже то, что доставляет дискомфорт.

Во время квадратуры Меркурия и Урана вы решаетесь посмотреть на ситуацию под новым углом. Включается нестандартное мышление – ваша сильная сторона. Этот транзит требует смелости и готовности выбрать иной путь взаимодействия.

В результате вы находите новый способ воспринимать этого человека, и напряжение заметно снижается. Оказывается, сложности не были намеренными – просто ранее вы не знали, как с ними справиться. Теперь ответ найден, и всё становится гораздо проще.

