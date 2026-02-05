'Теряем людей из армии колоссальными темпами': SZ об эпидемии дезертирства в Украине

После почти четырех лет войны мобилизация и боеспособность украинской армии во многих местах оставляют желать лучшего.

В декабре 2025 года Генеральная прокуратура Украины удалила со своего сайта данные, в которых указывалась информация о количестве украинцев призывного возраста или солдат, уклонившихся от военной службы или самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), сообщает Suddeutsche Zeitung (SZ).

Издание рассказало, что пресс-секретарь генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк объяснила, почему доступ к этим цифрам был заблокирован:

"Цифры о несанкционированном оставлении фронта и дезертирстве могут быть использованы для формулирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих".

Также она добавила, что Россия может использовать эту информацию для оценки уровня дисциплины, боевой готовности украинских подразделений и системы мобилизации.

В то же время издание отмечает, что эта информация на самом деле не является секретом. Объясняется, что после почти четырех лет войны мобилизация и боеспособность украинской армии во многих местах оставляют желать лучшего.

То, что в некоторых местах фронта на украинской стороне часто образуются пробелы длиной до километра и более, не является секретом, а является регулярной темой для обсуждения украинскими офицерами и парламентариями.

В частности, издание рассказало, что новоназначенный министр обороны Украины Михаил Федоров не стал долго перениматься секретностью генерального прокурора и сообщил 14 января в своей инаугурационной речи, что 200 000 украинцев без разрешения покинули фронт или дезертировали.

В статье выдвинуто предположение, что эта цифра могла касаться только прошлого года. Приводятся данные украинского сайта NV со ссылкой на информатора в Генеральной прокуратуре, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину с 2022 года было возбуждено более 310 000 дел о самовольном оставлении воинской части или дезертирстве.

Издание ссылается на слова военного и бывшего парламентария Игоря Луценко, что на самом деле ситуация еще хуже. В октябре 2025 года Луценко жаловался, что далеко не все случаи дезертирства или побега с фронта были зарегистрированы властями.

Он назвал дезертирство "проблемой № 1" в защите Украины и добавил, что "мы теряем людей из армии колоссальными темпами".

В публикации рассказывается, что украинские военные бегут с фронта двумя способами. В первом случае призывники бегут еще до того, как попадают в тренировочный лагерь, где их готовят к службе на фронте.

Уже находясь на фронте, часто после многолетней службы, после споров со своими начальниками, солдаты, которые не хотят отвечать за ошибки или промахи своих командиров, бегут.

Второй основной причиной массовых побегов с фронта является то, что сотни тысяч украинских солдат служат с 2022 года и получают, если вообще получают, не более двух недель отпуска в год.

Издание подчеркнуло, что, несмотря на частые призывы, до сих пор не принят закон, который бы ввел более длительный отпуск за длительную службу на фронте. По данным NV со ссылкой на сотрудника Генерального штаба, до трети дезертиров якобы хотят вернуться через некоторое время.

В публикации говорится, что, как рассказал биограф президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер, еще в 2021 году бывший главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный призвал президента Владимира Зеленского провести всеобщую мобилизацию, поскольку был убежден в российском нападении.

Отмечается, что Зеленский отказался и упустил не только мобилизацию, но и необходимые укрепления, потеряв несколько ценных месяцев. Он приводил аргумент, что население не стоит вводить в панику.

Так, как говорится в статье, в начале 2022 года большинство украинцев считали себя в безопасности, тогда как, в частности, американцы во главе с главой ЦРУ постоянно предоставляли Зеленскому новые детали о подготовке российской атаки.

Поэтому, подчеркивается, после начала вторжения не только сотни тысяч украинцев записались в армию, но и появились дезертиры и споры о правильном обращении с ними.

По данным Варшавского центра восточных исследований (OSW), Украина ежегодно нуждается как минимум в 300 000 новых рекрутов, но в 2024 году набрала только около 200 000.

Указывается, что это можно было бы изменить с помощью непопулярных мер, но Зеленский и его парламентская фракция "Слуги народа" боятся их применять.

Издание приводит данные, что в других странах, ведущих войну, молодые мужчины в возрасте от 18 лет подлежат призыву на военную службу, в Украине соответствующий возраст составлял 27 лет, а после изменения законодательства в апреле 2024 года он составляет 25 лет.

Зеленский объяснял, что после различных демографических катастроф 20 века количество молодых украинцев было меньше, чем количество пожилых украинцев. Поэтому молодые люди должны были обеспечить восстановление страны и рождение как можно большего количества украинских детей. По словам его биографа Шустера, в начале войны Зеленский действительно верил, что она продлится не более года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать из страны. Однако летом 2025 года был подписан закон, разрешающий всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из Украины.

По данным OSW, количество мужчин в возрасте от 18 до 24 лет оценивается в 800 000. Издание предполагает, что после вступления в силу закона за границу выехало значительно больше 100 000 молодых мужчин, как свидетельствуют данные польской пограничной службы и ЕС.

Также, как говорится в статье, в Украине до сих пор статус студента защищает от призыва в армию. Как следствие, после начала войны сотни тысяч мужчин старшего возраста поступили в высшие учебные заведения.

Приводятся данные, озвученные на украинском телевидении председателем комитета по вопросам образования в парламенте Сергеем Бабаком, что если в начале вторжения там обучалось только 30 000 студентов старше 25 лет, то по состоянию на 1 сентября 2025 года их было уже около 250 000.

Бывший представитель президента в парламенте, а ныне член комитета по вопросам обороны Федор Вениславский отметил, что непопулярные меры, например, снижение возраста для призыва на военную службу, не имеют шансов на принятие, поскольку "большинство парламентариев, даже из президентской фракции, думают только о предстоящих выборах или своем рейтинге".

Издание также указало данные, озвученные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, что в настоящее время "два миллиона украинцев разыскиваются". Однако, как говорится в публикации, эти цифры могут не отражать всей правды: вероятно, десятки тысяч или даже больше мужчин также покупают себе освобождение от призыва, давая взятки.

Кроме того, немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказывало о случаях, когда украинские мужчины платят до 15 000 долларов коррумпированным пограничникам или сотрудникам спецслужб, которые пропускают их через границу в Молдову, Румынию, Венгрию или Польшу.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отметил, что в вопросе мобилизации сейчас не может быть простых решений. Поскольку полномасштабная война продолжается уже четвертый год, обеспечить потребность фронта в людях на желаемом уровне сложно. В то же время, он рассказал о положительной динамике за последние 7 месяцев в мобилизации, которая помогла "хотя бы частично устранить истощение" подразделений пехоты. Заместитель руководителя ОП пообещал, что будут созданы условия, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопрос фрагментации фронта.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что сейчас страна имеет гораздо лучшие показатели в вопросе укомплектованности подразделений, чем 7 месяцев назад. Сырский рассказал, что это удалось сделать благодаря изменениям в двух подходах - надлежащем отношении к военнообязанным и мотивации. Главнокомандующий ВСУ добавил, что Украина имеет стабильные показатели в получении необходимого количества личного состава, которое было запланировано.

