С начала полномасштабного вторжения Россия убила 456 украинских детей.

В Украину удалось вернуть 125 детей, которых незаконно вывезли в Россию во время войны.

Об этом сообщила советник - уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время открытия проекта "Ukraine is You" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По ее словам, на сегодня известно о похищении почти 14 тысяч детей Российской Федерацией.

"Нам удалось идентифицировать и верифицировать данные почти 14 тысяч детей, которые были похищены и депортированы российской армией, и, к сожалению, можем сказать, что только 125 из них нам удалось вернуть обратно домой", - рассказала она.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты 456 детей. Еще 897 получили ранения. "Пока шла наша презентация, мы узнали, что из-под завалов в Днепре вытащили еще одного ребенка, которого убили рашисты", - добавила она.

Герасимчук отметила, что из-за российской агрессии в более 7,5 миллиона украинских детей, которые находились в Украине, "попала война".

Похищение детей из Украины

В американском Институте изучения войны сообщали, что украинских детей отдают на усыновление в российские семьи.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого россияне незаконно вывезли из уничтоженного Мариуполя.

Осенью правозащитная организация Amnesty International обвинила Россию в совершении насильственного перемещения, депортации и фильтрации людей во время войны.

В конце декабря сообщалось, что в Украину вернули 16-летнего парня, которого российские оккупанты вывезли в Россию.

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