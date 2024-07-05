Демобилизация в Украине не предусмотрена в новом законе о мобилизации, но есть категории военных, которые имеют право на увольнение со службы.

Новый закон о мобилизации в Украине, который работает с 18 мая 2024 года, не предусматривает демобилизацию из армии. Но в законодательстве прописаны основания, на которых военнослужащие могут получить увольнение из армии во время военного положения в стране. Рассказываем, кто имеет право на демобилизацию.

Увольнение с военной службы 2024 - в каких случаях можно демобилизоваться во время военного положения

Согласно статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрены основания, при которых военные могут уволиться во время военного положения в Украине:

по возрасту - если военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья - если ВВК (военно-врачебная комиссия) выдала заключение о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и при наличии инвалидности;

если имеет место обвинительный приговор суда, который вступает в законную силу и который предусматривает наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы; Видео дня

при освобождении из плена;

при сокращении штатов или проведении организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

при назначении (избрании) на должность или пребывании в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;

по семейным обстоятельствам.

Последний пункт в свою очередь предусматривает ряд семейных обстоятельств, которые могут стать основанием для увольнения из армии.

Увольнение из армии по семейным обстоятельствам

необходимость воспитания ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

необходимость воспитания ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, подвергшегося тяжелой травме, нуждающегося в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи и это подтверждается документом от врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения (в установленном порядке и по форме), но которому не установлена инвалидность;

если жена (муж) имеют инвалидность I или II группы и/или один из родителей или родителей жены (мужа) имеют инвалидность I или II группы;

необходимость осуществлять уход за женой (мужем) с инвалидностью III группы, приобретенной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у жены (мужа) с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

если необходима опека над человеком с инвалидностью, который признан судом недееспособным;

необходимость постоянного ухода за членом семьи второй степени родства с инвалидностью I или II группы (если нет других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица или если другие члены семьи первой и второй степеней родства сами нуждаются в постоянном уходе);

беременность у военнослужащих-женщин;

отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения шестилетнего возраста - для военнослужащих-женщин;

если военнослужащий самостоятельно (по ряду причин) воспитывает ребенка (или детей) в возрасте до 18 лет;

если военнослужащий - усыновитель и на его содержании находится ребенок-сирота (дети) или лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, а также военнослужащий - опекун, попечитель, приемный отец, отец-воспитатель, патронатный воспитатель, на содержании которого находится ребенок-сирота (дети-сироты) или лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

если на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, у кого есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца);

если оба супруга проходят военную службу и у них есть ребенок (дети) в возрасте до 18 лет - право на увольнение со службы имеет жена;

если близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года).

Эта статья была дополнена еще одним основанием, согласно которому право на увольнение имеют военные (как мобилизованные, так и служащие по контракту), если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести - при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Для служащих-контрактников возможно увольнение с военной службы, кроме вышеперечисленных причин, по окончанию контракта, а также по собственному желанию - для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, но не ранее 6 месяцев прохождения ими непрерывной военной службы.

Когда будет демобилизация в Украине

Демобилизация в 2024 году пока не проводится. Как уже говорили, в новом законе исключили эту норму (в первоначальной версии предусматривалась демобилизация через 36 месяцев службы), с тем, чтобы принять отдельный документ, который будет регулировать вопрос демобилизации. Недавно в Верховной Раде ответили, когда могут вынести на рассмотрение законопроект о демобилизации и от чего это зависит.

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