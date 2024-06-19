По словам нардепа, все зависит от темпов мобилизации в Украине.

Сейчас Генштаб ВСУ доволен нынешними темпами мобилизации. Если они не изменятся до конца лета, то в Верховную Раду можно будет вносить законопроект о демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде".

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации (после вступления в силу закона об изменениях в мобилизации - ред.). Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", - подчеркнул политик.

Костенко добавил, что стоит учитывать, изменятся ли такие темпы до конца лета.

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"Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - отметил нардеп.

Он считает, что примерный срок готовности соответствующего проекта - октябрь 2024 года, однако лишь при условии сохранения текущей ситуации по мобилизации.

Демобилизация в Украине - последние новости

Ранее руководитель медицинской службы "УЛЬФ" отдельного батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова заявила, что из-за неопределенности относительно демобилизации она чувствует себя "будто я в рабстве".

"Это то, чего мне не хватает (определенности - УНИАН). Потому что я как бы реально... Я себя чувствую, как будто я в рабстве. И когда меня отсюда выкупят, - я не знаю. То есть я буду еще год в этой армии, два, три. Я даже боюсь говорить дальше цифры. Четыре? Пять? То есть мне будет 35, а у меня дембеля еще не будет", - отметила она.

В то же время командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" полковник Павел Палиса объяснил, чем может быть опасна демобилизация до конца войны. По его мнению, ситуацию с физической и моральной усталостью военных, которые уже в армии, может улучшить привлечение в ряды Сил обороны большего количества людей.

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