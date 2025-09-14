По словам Рыженко, Силы обороны ищут пути обезвреживания угрозы.

Восемь ракетоносителей Черноморского флота РФ, которые сейчас базируются в Новороссийске, не уничтожены, поскольку россияне научились перехватывать морские дроны Сил обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах, капитан 1-го ранга Андрей Рыженко. По его словам, россияне выходят в Черное море, но сейчас они стали намного осторожнее.

"Морской дрон идет, например, до Новороссийска 24 часа. Если он (корабль РФ - УНИАН) кратковременно выйдет на внешний рейд запустить крылатые ракеты "Калибр" и вернется - это может быть максимум 3-4 часа. Если даже такая информация будет, очень трудно обеспечить, чтобы дрон успел в этот промежуток времени найти цель и поразить ее. В этом серьезное преимущество перед дронами крылатых ракет - потому что ракета может долететь до Новороссийска за 25 минут"", - пояснил Рыженко.

По его словам, существуют определенные способы, возможна модификация дронов, но эту информацию разглашать нельзя.

В то же время враг применяет очень много ресурсов, чтобы перехватывать украинские дроны в море. В частности, это авиация, и небольшие катера, которые базируются в оккупированном Крыму - Севастополе, Керчи. По данным эксперта, для поражения морских беспилотных катеров применяют также FPV-дроны.

"Адаптируются... Наши военные также ищут, как нейтрализовать угрозу, которая сейчас сконцентрирована в Новороссийске в виде пяти ракетных кораблей и трех подводных лодок, которые продолжают ракетные обстрелы нашей территории", - подчеркнул Рыженко.

Ситуация в Черном море

Как писал УНИАН, спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказывал, что армия РФ применяет для ударов по Украине крылатые ракеты "Калибр" в среднем раз в месяц.

Он отмечал, что эффективность работы украинской противовоздушной обороны против этой угрозы остается высокой. Например, во время одной из атак удалось сбить не менее 12 из 14 ракет.

