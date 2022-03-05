Ситуация в столице остается сложной.

Жителям Киева, которые страдают от дефицита важнейших продуктов питания, из Львова и Ривне доставят поезд продуктов - более 50 тонн.

В вагонах - то, чего больше всего не хватает в столичных магазинах: 20 тонн сахара, 15 тонн тушеного мяса в консервах и 20 тонн макаронных изделий.

Помощь киевлянам организовал Фонд Рината Ахметова. Получить ее можно будет в Гуманитарном штабе Киева. Кроме Киева, помощь будет направлена в другие города на Востоке, где ситуация является наиболее сложной.

Ситуация в столице остается сложной. Российские войска не оставляют попыток прорваться в город, который держит героическую оборону, и обстреливают жилые кварталы. В городе - дефицит продовольствия и лекарств, жители вынуждены сидеть в подвалах.

Фонд совместно с бизнесами SCM, за 7 дней войны направил Украине и украинцу помощь на сумму 300 миллионов гривень.

В этой помощи - продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также помощь городам, которые больше всего пострадали от вооруженного вторжения России в Украину.