Ранее в сеть выложили видео запуска бомбы Hammer с украинского истребителя Су-27.

Новый ролик демонстрирует момент сброса с украинского истребителя МиГ-29 двух французских управляемых бомб AASM-250 Hammer, известных также как Armement air-sol modulaire. Видео разместил на своей Facebook-странице бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сам процесс сброса снял пилот Александр Мигуля, который погиб 12 августа этого года.

"Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, снятые украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось - в память об Александре", - говорит Юрий Игнат.

Как можно видеть, МиГ-29 выполняет сброс AASM на относительно небольшой высоте. На видео можно видеть бомбы, которые имеют GPS и инерциальную систему.

AASM Hammer - справка

Armement air-sol modulaire представляет собой целое семейство французских высокоточных боеприпасов. Речь идет о комплекте, который присоединяют к обычной неуправляемой бомбе, что превращает ее в управляемый боеприпас с дальностью более 70 км.

Благодаря модульности можно устанавливать различные блоки наведения и использовать бомбы с разным весом. Штатными носителями AASM выступают французские самолеты Dassault Rafale и Dassault Mirage 2000D.

Украина применяет новые западные авиабомбы

Если говорить об украинских самолетах, то кроме МиГ-29 носителями Armement air-sol modulaire могут выступать истребитель Су-27, штурмовик Су-25 и фронтовой бомбардировщик Су-24.

Известно также, что украинские боевые самолеты адаптировали под современные американские управляемые бомбы GBU-39, известные также как SDB (Small Diameter Bomb). На одном из фото можно видеть, как МиГ-29 ВС ВСУ несет сразу пять таких бомб.

Вас также могут заинтересовать новости: