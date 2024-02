Financial Times пишет со ссылкой на западные источники, что "наглая тактика" Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины, заставляет Запад "нервничать". Почти одновременно с этим кремлевский финмониторинг внес Буданова в перечень "экстремистов и террористов".

Что же произошло? И что это за "наглая тактика", которая так разнервничала одновременно и партнеров, и врагов? Уже некоторое время, на фоне сокращения поставок оружия от партнеров, украинские чиновники вспоминают о так называемой "асимметричной войне", которую ведет Украина, и целью которой является "масштабное уничтожение российских возможностей". Именно намерения вывести ее на новый уровень заставляют нервничать всех вокруг.

Основой ее является активное использование диверсий, ударов дронами, кибератак, тайных спецопераций и др. По крайней мере, о таких намерениях заявлял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, назвавший это "новой стратегией" контрнаступления. Как видим, тактические меры ГУР теперь уже "повышены" до уровня "стратегии" для всей армии страны.

Видео дня

Сам термин и концепция "асимметричной войны" появились еще в 70-е годы в США и базировались на поражениях США и Франции, соответственно, во Вьетнаме и Алжире. Впервые этот термин прозвучал в статье исследователя Эндрю Мака "Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict" ("Почему великие нации проигрывают маленькие войны: Политика асимметричной войны", 1975).

Она превратилась едва ли не в пособие по партизанским войнам против численно превосходящего противника. Практическим воплощением стала подготовка американскими инструкторами талибов, которые в то время воевали против СССР в Афганистане. Собственно, они талибов настолько хорошо обучили, что те изгнали из своей страны не только "Советы", но впоследствии и самих американцев.

...термин и концепция "асимметричной войны" появились еще в 70-е годы в США и базировались на поражениях США и Франции, соответственно, во Вьетнаме и Алжире

Эта тактика не была новой. Даже самые молодые Штаты (тогда еще 13 мятежных колоний) именно благодаря тактике "асимметричной войны" одержали победу над британцами и получили свободу. Но новыми в 70-е и 80-е были средства для воплощения этой тактики. И сейчас прогресс сделал ее еще эффективнее.

Те же ручные гранатометы и "Стингеры" у талибов, которые даже малые отряды повстанцев делали серьезной силой, эффективны и сегодня. Они фактически "деклассировали" танки и даже фронтовую авиацию, которые диверсанты легко уничтожают из засад. А большое количество таких отрядов превращалось уже в почти непреодолимую силу для традиционных войск.

Сейчас мы видим, что тактика "асимметричной войны" в последние десятилетия ощутила "второе дыхание" благодаря прогрессу. В двухтысячные годы наиболее эффективную сеть подпольных организаций в мире имел Иран, который через такие прокси-силы контролировал значительную часть Ближнего Востока. Потому что с точки зрения иранцев, которые окружены врагами, любая война является "асимметричной" – хоть с соседями-суннитами, хоть с Западом.

Именно иранцы адаптировали опыт 70-х годов под современные технологии. Они создали "ось сопротивления" как единую децентрализованную (если нет единого центра, то всю сеть невозможно уничтожить), но подконтрольную структуру профессиональных диверсантов и менее профессиональных, но более многочисленных партизан. Они ее "оцифровали", чтобы сеть контролировалась почти в режиме онлайн, но официально оставляла у Тегерана "чистые руки".

...тактика "асимметричной войны" в последние десятилетия ощутила "второе дыхание" благодаря прогрессу

Также иранцы первыми начали адаптировать для "асимметричных" ударов сначала дешевые ракеты (такие, как у ХАМАС), но потом открыли для себя дроны. Иран не просто так является главным поставщиком БПЛА в РФ – пока россияне еще играли в "народные республики" по советскому образцу, иранцы уже создали первые версии как ударных, так и барражирующих дронов.

Переняв иранский опыт после своей интервенции в Сирию в 2015 году, россияне создали "группу Вагнера" и другие подразделения "наемников", которые на самом деле продвигали интересы Москвы в важных для Кремля регионах. В основном это Азия, Кавказ и Африка. С Украиной, однако, им не повезло и проект местных прокси-формирований провалился. Пришлось снимать "маски".

До сирийской кампании россияне, как и СССР до того, имели собственную теорию партизанской войны. Но она базировалась на опыте еще Второй мировой войны и была уже не очень актуальной. Если Кремль и направлял своих консультантов – в Приднестровье, или в так называемые "Л/ДНР", – то они делали у сателлитов не современную сеть вроде иранской, а просто маленькую копию старой советской армии с максимальной централизацией и устаревшим вооружением. Иранцы же делали ставку на современные технологии.

Крайне низкая эффективность такого подхода россиян показала себя как в Украине (в 2015 году сепаратисты на Донбассе были бы разгромлены без прямого участия российских войск), так и во время Карабахской войны, где местные силы мятежного Карабаха оказались совершенно неэффективными против азербайджанцев.

И вот поэтому была сделана ставка на сеть вагнеровцев, которая в прошлом году вышла из-под контроля, была подчинена российскому Минобороны и... потеряла свою эффективность. Потому что это уже не автономная структура, а забюрократизированное подразделение армии РФ. Тем не менее, сеть никуда не исчезла.

Элементы этой концепции вагнеровцы использовали, в частности, во время битвы за Бахмут, атакуя малыми группами, ночью, используя дроны и др. И вот сейчас из вагнеровцев и других наемников, главным образом в Африке, Кремль начал создавать так называемый "Африканский корпус", как его назвали источники The Independent.

Тем не менее, прокси-структуры Кремля в Африке и Азии сейчас деморализованы и значительно слабее, чем во времена Пригожина. Что и создает возможности для ударов по ним со стороны Украины. Сама же армия РФ, которая до сих пор является фактически советской армией, разве что с "подкрашенным фасадом", является очень уязвимой как раз к "асимметричным" действиям.

К тем действиям, из-за которых СССР уже проиграл войну в Афганистане (и потом развалился в 1991 году). Кремль в свое время ощутил на себе эффективность подобных "асимметричных" действий во время войн в Чечне, где смог преодолеть сопротивление не военной силой, а прямым подкупом лидеров повстанцев.

...прокси-структуры Кремля в Африке и Азии сейчас деморализованы и значительно слабее, чем во времена Пригожина

Таким образом, адаптация тактики "асимметричной войны" против РФ со стороны украинцев была только вопросом времени. И она началась не вчера. Тот же Буданов еще в 2016 году ее использовал во время рейда в Крым и может считаться крупнейшим специалистом по этому вопросу в Украине.

Но что будет, если такими "будановцами" станут, условно, не сотни, а десятки тысяч бойцов? А именно это сейчас Украина и пытается делать, потому что нас к этому побуждает снижение западной поддержки. Мы просто вынуждены искать "асимметричные" методы.

Судя исключительно из публичных источников, эффект от таких тайных операций ВСУ действительно растет. Именно благодаря дронам и диверсиям уже уменьшен экспорт российского топлива на треть – потому что повреждены нефтеперерабатывающие заводы. Повреждена часть заводов ВПК. На фронте применение FPV-дронов также является примером адаптации "тайных" тактик на большие массы войск.

О российском флоте и говорить не стоит – морские дроны, которые являются просто квинтэссенцией "асимметричной тактики", уже загнали россиян в порты. Потопление ракетного катера "Ивановец" является тому ярким примером. Как и рейды ГУР на добывающие башни на Черном море или "походы" проукраинских сил под Белгород или Курск. А также захват в плен вагнеровцев в Судане.

Судя исключительно из публичных источников, эффект от таких тайных операций ВСУ действительно растет

Именно из-за последнего и "нервничает" Запад. Потому что там уже смирились с потерей Африки, а украинская помощь демократичным силам сможет вновь "разморозить" эти "горячие точки". И не только в Африке – на Западе очень боятся, что "неизвестные" начнут так же делать диверсии в Приднестровье или на Кавказе, или в Центральной Азии... везде, где есть российские интересы.

На последнем Давосе много говорили о "глобальной неопределенности", а украинский ГУР эту "неопределенность" может для Запада еще больше усилить и заставить как-то на это реагировать. На это нужны деньги, ресурсы и политическая воля.

Нужно понимать, что Запад больше всего боится "эскалации". То есть вовлечения европейцев и американцев в масштабные военные действия с жертвами среди западных военных. Это "психологическая травма" после операций в Афганистане и Ираке, которые были крайне непопулярны у избирателей.

Поэтому французы практически без сопротивления отдали свою зону влияния в Африке россиянам. Так же, как американцы отдали Афганистан талибам, а сейчас выходят из Ирака. Из-за этого, в частности, и хуситы и ХАМАС получили возможность хорошо подготовиться за годы "не эскалации".

Нужно понимать, что Запад больше всего боится "эскалации"

Эта пассивность напоминает политику "умиротворения" времен Чемберлена и Гитлера – как и тогда, диктаторы воспринимают пассивность как признак слабости. И идут все дальше, и дальше, проверяя пределы своих возможностей и терпения США и европейцев.

То есть, Запад боится, что российско-украинская война из-за спецоперации ГУР выйдет за пределы, собственно, Украины и заставит их как-то на это реагировать. Например, помогать африканским режимам, противостоящим россиянам и их сателлитам.

Украина же наоборот заинтересована в том, чтобы Кремль рассредоточил свои силы и распылил их, желательно, по нескольким континентам. Собственно, даже небольшие операции в Судане уже заставили Кремль создать тот самый "Африканский корпус", который планируется увеличить с пары тысяч до 20 тыс. наемников. Потому что нынешнее количество не справляется со своими задачами. А что это значит для нас? Что россиян станет на 20 тыс. меньше в Украине. И не мобилизованных новобранцев, а опытных бойцов с опытом и навыками.

Украина... заинтересована в том, чтобы Кремль рассредоточил свои силы и распылил их, желательно, по нескольким континентам

Можно ли таким образом одержать победу над Россией в войне? Во-первых, у нас нет выбора (хотя "контрнаступлением" такие "асимметричные" действия назвать сложно, они будут ослаблять РФ). А во-вторых – это уже дает результат. Потому что, как известно из теоретических работ еще 70-х годов, традиционная армия крайне уязвима к "асимметричным" действиям, если эти действия являются системными, массовыми и используют современные технологии. Черноморский флот РФ и пилоты из Бельбека это "подвердят".

Анонсированный миллион дронов нам немного намекает на то, что ожидает россиян в этом году. Такого масштаба "асимметричной войны" мир еще не знал. И "кремлины" пока не знают, что с этим делать.

Пусть так и будет…

Андрей Попов